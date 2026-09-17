La lluvia activa este viernes por tercer día consecutivo el aviso amarillo en Almería y Granada

Archivo - Viandantes se refugian de la lluvia. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lluvia activará este viernes, 18 de septiembre, por tercer día consecutivo, avisos de nivel amarillo en varios puntos de las provincias de Almería y Granada por precipitaciones que podrán alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press a través de su página web, el aviso amarillo por lluvias y tormentas permanecerá activo entre las 14,00 y las 20,00 horas en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, y Poniente y Almería capital. En Granada, afectará a las comarcas de Guadix y Baza, y Nevada y Alpujarras.

En el conjunto de Andalucía, se esperan cielos con intervalos de nubes altas y nubosidad baja durante las primeras horas del día en el litoral mediterráneo. En las sierras se desarrollará nubosidad de evolución diurna, que podrá dejar chubascos ocasionales, localmente fuertes y acompañados de tormentas, especialmente en las zonas orientales de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán pocos cambios, mientras que las máximas subirán en el litoral atlántico y se mantendrán sin variaciones significativas en el resto de Andalucía. Los vientos soplarán flojos o moderados y de dirección variable, con levante moderado a fuerte en el Estrecho.