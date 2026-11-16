Lluvias moderadas, vientos flojos y mínimas de 18 grados en la noche del martes al miércoles en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de ciudadanos protegiéndose de la lluvia y el viento. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado en relación a la previsión del tiempo para esta semana que "tenemos una situación con borrascas profundas y grandes, aunque lejos, que afectará a Andalucía en los próximos días con un episodio de "lluvias débiles pero persistentes".

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha explicado que "estas borrascas pueden dejar precipitaciones de martes a jueves ya que podrían enviar algunas bandas nubosas, pero "no van a ser grandes precipitaciones por la distancia de los sistemas", ha explicado.

En concreto, ha detallado que "el martes empezarían a entrar las precipitaciones en las primeras horas del día por la parte occidental y desplazándose poco a poco a la parte oriental", con un patrón similar para el miércoles y el jueves.

Por otra parte, de cara al fin de semana, el delegado ha indicado que existe "otra posibilidad de lluvia entre el sábado y el domingo", aunque ha matizado que "no está todavía muy claro cuándo llegará".

Respecto a la cantidad total de agua esperada, Del Pino ha precisado que "todo el episodio de estos días de lluvia puede dejar una media en torno a 20 litros por metro cuadrado", subrayando que "no van a ser grandes precipitaciones".

No obstante, "el episodio traerá también viento. Vientos del oeste que serán flojos moderados en los momentos de paso de los frentes", aunque ha aclarado que "tampoco es un viento muy intenso".

En cuanto a las temperaturas, Del Pino ha destacado que durante la noche del martes al miércoles "las temperaturas no bajarán de 18 grados en algunos puntos, incluso de 20 grados en Cádiz". Sin duda, "temperaturas relativamente altas para esta época del año", ha precisado.

En este sentido, ha explicado que las temperaturas mínimas tan altas se deben a tres factores: En primer lugar, "va a haber nubosidad y la nubosidad durante la noche impide que la tierra se enfríe" actuando "como de manta"; en segundo lugar, "va a haber viento también esa noche" que "hace que la temperatura no se enfríe mucho" y en tercer lugar, "viene una masa de aire de origen subtropical".

Finalmente, el delegado ha subrayado que el miércoles tendrá "muy poca oscilación térmica con una diferencia de seis grados entre la máxima y la mínima".