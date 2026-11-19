La Policía Nacional localiza con vida en un arroyo de difícil acceso a la mujer cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares en Alcolea hace cinco días. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado con vida en la mañana de este jueves a la mujer cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares el pasado fin de semana. El hallazgo se ha producido en torno a las 11,00 horas, en un arroyo de difícil acceso de la zona de Encinares de Alcolea, y ha puesto fin a cinco días de intensa búsqueda.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la mujer se ausentó de su domicilio, en la zona de Alcolea, en la mañana del sábado 14 de noviembre, sin avisar a ningún miembro de su familia. Tras comprobar que las gestiones realizadas por sus allegados para dar con ella no daban resultado, uno de sus familiares acudió a dependencias policiales para denunciar la desaparición.

Desde ese momento, la Policía Nacional activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y desplegó un dispositivo de búsqueda en la barriada y alrededores, difundiendo además su imagen y sus características físicas para facilitar su localización.

Durante las labores de rastreo, efectivos de la Policía Nacional vieron a una mujer en un arroyo de la zona de Encinares de Alcolea en un punto de difícil acceso en el que los bomberos han colaborado en las tareas de rescate. Tras permanecer varios días a la intemperie, presenta síntomas de hipotermia, por lo que ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía, siendo informada su familia al respecto.

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación, cuya difusión resulta de gran ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas, a la vez que ha recordado que ante cualquier desaparición no es necesario esperar 24 horas para denunciar, y que puede contactarse con la Policía Nacional a través del 091, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.