Localizadas en Linares (Jaén) un centenar de viviendas con enganches ilegales a la red eléctrica

Macetas de una plantación de marihuana indoor a la que le fue cortado el suministro eléctrico por enganche ilegal a la red - CNP

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado en la barriada de Arrayanes, en Linares (Jaén), un centenar de viviendas con enganches ilegales a la red eléctrica, cuyos moradores ya han sido denunciados por defraudación de fluido eléctrico.

En la denominada como Operación Tensión, la Policía Nacional, junto con la compañía eléctrica Endesa, coordinaron un dispositivo de vigilancia en la barriada Arrayanes a fin de ubicar posibles plantaciones indoor de marihuana, y realizar el corte de suministro eléctrico en los inmuebles con enganche ilegal, ya que "se producen numerosas averías en el transformador principal".

Tras localizar los enganches ilegales se llevaron a cabo hasta 100 cortes de suministro eléctrico en dicha zona, realizando por parte de Endesa, la correspondiente denuncia por defraudación de fluido eléctrico.

Esta intervención se lleva a cabo después de que a finales de octubre, en la bautizada como Operación Grinders, el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares procediera a la detención de un varón, que fue interceptado a la salida de la barriada Arrayanes, en un vehículo de alquiler, con 13 kilogramos de cogollos de marihuana.

La droga la llevaba en dos grandes bolsas de basura que fueron localizadas en el maletero del vehículo. Esta sustancia habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de unos 25.000 euros.