La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 18 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprob - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha acusado este miércoles a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de "mentir a sabiendas" sobre las pulseras antimaltrato, ya que "ni funcionaron ni funcionan".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Loles López ha manifestado que este mismo miércoles, a través de los medios de comunicación, ha tenido conocimiento de que, en mayo de 2025, "en una reunión privada", la ministra dice que las "pulseras y el sistema fallan en su esencia", y "unos meses después empieza a salir a la luz lo que está ocurriendo con las pulseras".

Ha denunciado que, en cambio, la ministra, en un programa de televisión en septiembre, manifestó que "las pulseras siempre han funcionado y siguen funcionando", cuando desde mayo de 2025, "era conocedora de que las pulseras no funcionaban".

"La cuestión es que ha mentido a sabiendas, descaradamente; le ha mentido a todos los españoles y a las víctimas de violencia de género", ha agregado Loles López, quien ha señalado que las "pulseras ni funcionaron ni funcionan, desgraciadamente".

Asimismo, Loles López ha acusado a la ministra de Igualdad de dedicarse a trabajar "para salvar a un hombre", al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "mientras ha puesto en peligro la vida de todas las víctimas".