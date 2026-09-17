Loles López replica a la ministra Redondo que "miente" y que ella contestó a su carta de agosto sobre violencia machista

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, atiende a los medios tras la reunión del Comité de Crisis del Ministerio. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha acusado este jueves a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de "mentir", y ha señalado que ella respondió a la carta que la representante del Gobierno dirigió a la Junta el pasado 6 de agosto a propósito de la violencia machista tras la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, asumiendo competencias en materia de justicia en la consejería dirigida por el vicepresidente segundo, Manuel Gavira.

Así lo ha indicado la consejera en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta que le ha dirigido la portavoz adjunta de Vox, Paula Badanelli, sobre "qué medidas va a tomar el Consejo de Gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres en Andalucía".

Loles López ha aprovechado su respuesta para criticar la visita que este pasado miércoles realizó la ministra Redondo a Sevilla para convocar en la capital andaluza una reunión del Comité de Crisis para analizar los últimos asesinatos machistas de julio y agosto.

La consejera, que ha comenzado reivindicando "la unidad de toda la sociedad y de todas las administraciones" contra la violencia machista, se ha preguntado "a qué vino la ministra" a Sevilla.

En esa línea, ha criticado que Redondo no planteó "ninguna solución" a los "fallos" que se han detectado en pulseras antimaltrato, ni a los "déficits" que existen de "guardias civiles y policías para proteger a las mujeres".

Por ello, la titular andaluza de Igualdad ha incidido en tildar de "decepcionante" la visita de la ministra, y ha aseverado que "el hecho de que haya una única mujer víctima de violencia bien merece el respeto, la lealtad y la unidad de todos los partidos y de todos" los diputados andaluces o nacionales.

Además, Loles López ha denunciado que Ana Redondo vino a Andalucía "a mentir, porque lo primero que dijo es que el 6 de agosto mandó una carta al Gobierno andaluz y que no se le había respondido".

Ante eso, la consejera ha replicado que ella, que es "quien tiene esas competencias" en el Gobierno andaluz, le respondió "el mismo 6 de agosto", por lo que ha lamentado que desde el Ministerio de Igualdad "no dicen ni una verdad, ni aunque sea por equivocación".

"Es muy triste que, en esta materia, la mentira se haya convertido en la norma de conducta de quienes hoy desde arriba nos gobiernan", ha añadido la consejera para concluir su intervención.

VOX DEFIENDE QUE NINGUNA VÍCTIMA ESTARÁ "DESPROTEGIDA" CON GAVIRA

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo Vox, Paula Badanelli, ha aprovechado su pregunta para incidir en el mensaje que previamente había trasladado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en respuesta a una interpelación del Grupo Socialista, en el sentido de que, con Vox en dicha consejería, "ni una sola mujer en Andalucía que sufra violencia" va quedar "desprotegida".

"Ni una sola mujer va a perder un derecho; más bien al contrario, van a poder salir más tranquilas a las calles", ha abundado la diputada de Vox, quien ha reprochado además a los socialistas que "presumen de que gastan millones en protección de las mujeres", pero "lo gastan en campañas ideológicas y en chiringuitos feministas radicales que nada aportan a la seguridad de las mujeres".

Así, ha denunciado que los socialistas en el Gobierno "gastan en pulseras defectuosas que ponen a las mujeres en riesgo de muerte, y no en reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", y ha aseverado que "las mujeres jamás han estado tan desprotegidas en España como con el Gobierno traidor y mafioso del socialista Pedro Sánchez".

Además, ha aludido a la crisis de Ceuta para subrayar que en dicha ciudad autónoma "hay violaciones a diario porque estamos importando delincuentes salidos de cárceles de Marruecos", y ha reprochado a los socialistas que, mientras eso sucede, ellos "callan" y mantienen "un silencio absolutamente cobarde", mientras "mienten atacando a Vox", que es "el partido que va a garantizar la seguridad de las mujeres", según ha proclamado la diputada.