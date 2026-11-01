Lopera(Jaén) inaugurará el Museo de la Batalla en su castillo durante el II Congreso Internacional sobre la Guerra Civil

Cartel del II Congreso Internacional sobre la Guerra Civil - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lopera inaugurará el próximo 18 de diciembre el Museo de la Batalla de Lopera, un nuevo espacio expositivo que quedará abierto al público en el castillo del municipio. Su apertura se llevará a cabo, coincidiendo con la jornada inaugural del II Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española y las Brigadas Internacionales.

Tal y como ha indicado a Europa Press uno de los coordinadores del Congreso, José Luis Pantoja, en el museo se expondrán mapas detallados de las operaciones militares, fotografías, insignias, uniformes y ropa de ambos bandos, así como diversos objetos históricos relacionados con la contienda.

La iniciativa surgió a propuesta del presidente de la Asociación de la Batalla de Lopera, Pedro Ruiz, quien planteó la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento para el museo, que hasta ahora se encontraba en una vivienda que no reunía las condiciones óptimas.

De esta forma, el Consistorio, tal y como ha explicado a Europa Press la alcaldesa, Carmen Torres, ha cedido y adecuado una de las salas del Castillo, realizando una inversión para su acondicionamiento e iluminación.

De esta forma, a partir del próximo 18 de octubre, el Museo de la Batalla se integrará de forma permanente en el recorrido de las visitas diarias que recibe el Castillo de Lopera.

El congreso se celebrará los días 18 y 19 de diciembre y busca situar a la provincia de Jaén en el epicentro de la investigación histórica y conmemorará el 90º aniversario de la Campaña de la Aceituna, una de las operaciones militares más destacadas del frente andaluz en los inicios de la contienda.

La apertura del museo pondrá el broche a la primera jornada del congreso. Según el programa del Congreso, consultado por Europa Press, la apertura será con la ponencia inaugural del hispanista Robert Coale (Universidad de Rouen Normandie) sobre el origen y destino de la 14ª Brigada Internacional. Posteriormente, Severiano Montero aportará nuevos datos sobre la compañía inglesa en la Batalla de Lopera.

La mañana continuará con el simposio 'Importancia estratégica del frente de Jaén', moderado por Enrique Tudela y con la participación de Rafael Gil Bracero y Gregorio Javier García Jiménez, seguido de la proyección del documental 'El bombardeo de Jaén', presentado por su director José Lázaro Flores.

Por la tarde, antes de la inauguración del museo en el castillo, intervendrá Manuel Toribio García para hablar sobre el Tesoro Artístico de Córdoba, y se presentará el libro 'Lo que la guerra no pudo llevarse', de Antonio Rodríguez Bazaga.

Asimismo, Francisco Mañas Mármol ofrecerá una ponencia sobre el frente de Lopera y Linares, y se celebrará una mesa redonda titulada 'Miscelánea sobre el 90 Batallón' con la participación de diversos investigadores y representantes de asociaciones culturales y memorialistas.

El jueves 19 de diciembre, el congreso continuará con la ponencia de Francisco Luna Mantas sobre la tragedia del noveno batallón de la 14ª Brigada Internacional. A continuación, se desarrollará un segundo simposio sobre el impacto real de la Campaña de la Aceituna, en el que participarán Miguel Ángel Valdivia, Antonio Santo González y Juan Carlos Roldán.

La clausura correrá a cargo del catedrático Antonio Pantoja Vallejo y el doctor en Historia José Luis Pantoja Vallejo. En esta sesión final se expondrán vivencias, anécdotas y testimonios orales de personas que vivieron el invierno de 1936 en Lopera.

Estos relatos proceden de más de una treintena de entrevistas realizadas entre 2004 y 2005 a personas ya fallecidas, quienes recordaban con "miedo" y "terror" la crudeza de los combates y la acumulación de cuerpos a la salida del pueblo.

El otro coordinador del congreso, Antonio Pantoja, ha remarcado que, más allá del rigor científico, el evento persigue un claro "carácter educativo". El objetivo es trasladar estas investigaciones a la gente joven y a los centros educativos para que comprendan lo sucedido, asimilen que "esto fue algo que se hizo mal y que no debería de volver a pasar", y valoren que "siempre es mejor dialogar que no enfrentarnos".

A pesar de que el plazo de inscripción apenas se ha abierto, ya se han registrado más de una treintena de solicitudes, incluyendo participantes internacionales. El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Jaén, ofrece inscripción gratuita para todos los asistentes.

Además, como incentivo académico, se han establecido créditos para el alumnado de la Facultad de Humanidades, con el objetivo de atraer al público universitario.

Con la consolidación de este congreso y la apertura del nuevo Museo de la Batalla en su castillo, Lopera refuerza su posición como uno de los municipios referentes en patrimonio bélico visitable de Andalucía, gracias a la conservación de vestigios históricos como sus búnkeres y trincheras.