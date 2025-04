López relata su experiencia en un tren parado: "Se mantuvo la calma, nos ayudábamos unos a otros"

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha relatado su experiencia en un tren parado a la altura de la localidad sevillana de Brenes, con destino Madrid, como consecuencia del apagón que se vivió ayer lunes en el país, unos momentos "difíciles" en los que la gente supo mantener "la calma" y ayudarse los unos a los otros, según sus palabras.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Loles López ha relatado la situación que vivió en un tren parado sin saber lo que estaba ocurriendo, puesto que desapareció la cobertura de los móviles. Ha valorado, ante todo, el trabajo de los profesionales del tren, sobre todo, para evitar momentos de "histeria" entre las cientos de personas que había dentro.

El tren en que viajaba Loles López era un AVE Iryo, que salió de Sevilla a las 12,25 horas con destino la estación de Atocha de Madrid. El tren quedó parado en las vías a los pocos minutos de partir, puesto que el apagón se produjo a las 12,33 horas. Sobre las 19,00 horas, los pasajeros bajaron del tren, unas siete horas después, y fueron andando hasta la estación de Brenes y la consejera llegó a Sevilla, sobre las 22,30 horas, en un autobús de línea.

"Los profesionales estuvieron a una altura maravillosa, pendiente de todos los pasajeros", ha señalado la consejera, apuntando que se sintió muy orgullosa de todos los ciudadanos con los que estaba en el tren porque "se mantuvo la calma y nos ayudábamos unos a otros, y nos contábamos nuestras historias".

Familias de Argentina o de Puerto Rico, con ninos pequeños, y personas mayores eran algunos de sus acompañantes en el vagón, donde llegó a hacer un "calor inmenso". Abandonaron el vagón sobre las 19,00 horas ante la falta de bebida y comida, con la ayuda de Policía y Guardia Civil.

Ha expresado su agradecimiento a los agentes, a protección civil y al alcalde de Brenes por la ayuda en esos momentos. Los pasajeros además se ayudaron entre sí para el transporte de maletas o de niños pequeños, puesto que se tuvieron que desplazar andando hasta el municipio.

La consejera ha expresado que durante su estancia en el tren se mostró muy preocupada por cuál sería la situación en las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad o en los centros de menores de Andalucía, dependientes de su consejería. "El no saber, la parte que a mí me correspondía, la situación en los centros de mayores o en centros de menores, y no poderme comunicar y dar instrucciones o poder ayudar, te sientes impotente", ha dicho.

"Eso era lo que me agobiaba, porque el comportamiento de todas las personas y de los profesionales del tren fue perfecto", ha señalado Loles López, quien ha reconocido que llegó a hacer "amistad" con algunas personas en esos momentos de "incertidumbre".

Ha señalado que le vino la tranquilidad cuando, en torno a las 22,30 horas, empezó ya a recibir los primeros mensajes en el móvil, tras varias horas sin conexión, desde los miembros de su equipo de la consejería, que se había puesto en marcha conforme al protocolo de la Junta desde el inicio del apagón.

Pese a la situación tan complicada que supuso quedar atrapada en un tren durante unas siete horas, la consejera ha señalado que se queda también con esos momentos de "risas" que se vivieron, ante todo, para evitar momentos de histeria entre los pasajeros.