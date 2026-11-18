El Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) da a conocer el avance de la programación de los teatros de Córdoba para el primer semestre de 2027. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) ha dado a conocer este miércoles el avance de la programación de los teatros de Córdoba para el primer semestre de 2027, con su presidenta, Isabel Albás. La oferta en torno a las artes escénicas incluirá propuestas de teatro, música, lírica, danza y en sus tres espacios: Gran Teatro, el Teatro Góngora y el Teatro de la Axerquía, por donde pasarán, entre otros, obras de Lorca, Imanol Arias, Paloma San Basilio, Ainhoa Arteta, Pedro Ruiz, el Ballet de Kiev, el estreno absoluto de 'Gongorina' por el 400º aniversario de la muerte de Luis de Góngora y El Musical de Medina Azahara.

En concreto, la temporada teatral se iniciará el 9 de enero en el Gran Teatro con la representación de 'Yerma', de Federico García Lorca, producción estrenada en el Teatro Español de Madrid que arranca en Córdoba su gira nacional en el marco de la conmemoración del centenario de la Generación del 27. Los días 15 y 16 de enero, en el mismo espacio, se podrá disfrutar la comedia 'Mejor no decirlo', de Salomé Lelouch, protagonizada por Imanol Arias y María Barranco bajo la dirección de Claudio Tolcachir.

La dramaturgia continuará el 29 de enero en el Teatro Góngora con 'La redención', obra de Ana Merino. Una pieza profunda y reflexiva ambientada en una central de residuos frente al océano donde cinco personajes buscan una segunda oportunidad. "El IMAE mantiene su apuesta por la creación de nuevos públicos y, para ello, además de las ofertas para jóvenes y el bono de artes escénicas, ha previsto una función matinal ese mismo día, para alumnado de institutos a partir de 3º de ESO", ha señalado Albás.

La actividad de febrero abrirá el día 12 en el Teatro Góngora con 'Farra', propuesta de teatro, música y circo inspirada en el Barroco, seguida el 13 de febrero en el Gran Teatro por 'La Comedia de la Olla', adaptación de Plauto a cargo de Antonio Prieto, dirigida por Juan Luis Iborra e interpretada por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, Silvia Vacas, David Tortosa, Arianna Aragón y Antonio Prieto.

En el marco del ciclo Andaluces de Ahora, los días 25 y 26 de febrero se representará en el Teatro Góngora el estreno de la obra 'TRES', de Juan Carlos Rubio, bajo la dirección de Yolanda García Serrano y con un reparto integrado por Mariola Fuentes, Ruth Gabriel, Leonor Lavado y Lucas Velasco. El 27 de febrero, el Gran Teatro acogerá 'Rafael de León. El otro del 27', montaje que reúne a Mariano Peña, Juan Valderrama, Roko, Carlos de Austria y Guillem Calafí con dirección de Santiago Sánchez y Víctor Lucas.

La comedia cofrade El Palermasso 2 'Puñales de plata' llegará el 20 de marzo al Gran Teatro con dirección de Julio Fraga y las actuaciones de Antonio Garrido, Juanma Lara, José Luis Penella 'Blis' e Isidro Pillín. El 15 de mayo, el Gran Teatro ofrecerá 'Largo viaje hacia la noche', de Eugene O'Neill, en versión y dirección de Ernesto Caballero, interpretada por Carlos Hipólito, Mapi Sagaseta, Álex Villazán y Nicolás Illoro.

CICLO MUJER

El ciclo dedicado a la creación femenina comenzará el 5 de marzo en el Teatro Góngora con la mono ópera 'El diario de Ana Frank', de Grigori Frid, interpretada por la soprano Auxiliadora Toledano junto al Ensemble Solaris, bajo la dirección musical de Alexis Soriano y escénica de Jorge Moreno Pieiga.

El 6 de marzo, el Gran Teatro presentará 'Las sombras de Catalina Bárcena', obra interpretada por Miriam Díaz-Aroca, Nuria Gallardo, Juan Gea y Megan Tyler. El ciclo concluirá el 13 de marzo en el Gran Teatro con 'Dulcinea', espectáculo escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio que protagoniza Paloma San Basilio junto al pianista Julio Awad.

LÍRICA, ÓPERA Y DANZA

El 19 de febrero se celebrará en el Gran Teatro una Gala de Zarzuela coproducida con el Teatro de la Maestranza de Sevilla, con las voces de Ainhoa Arteta y José Bros acompañadas por la Orquesta de Córdoba bajo la dirección de Salvador Vázquez.

Con motivo del 400º aniversario de la muerte de Luis de Góngora, la programación lírica contará con el estreno absoluto el 24 de abril en el Gran Teatro de 'Gongoriana', propuesta multidisciplinar ideada por el tenor cordobés Pablo García-López con dramaturgia de Ignacio García y dirección musical de Ignacio Prego.

La programación de danza incluirá el 10 de febrero en el Gran Teatro la representación de 'El Lago de los Cisnes' a cargo del Ballet de Kiev. Posteriormente, el 27 de abril se celebrará en el Teatro Góngora la IV edición de Danzabril, dedicada a la temática Córdoba Mediterránea, con la participación del alumnado del Conservatorio Profesional de Danza 'Luis del Río'.

MÚSICA Y FESTIVALES

El ámbito musical iniciará el 10 de febrero en el Teatro Góngora con el Concierto de Jóvenes Promesas 2027, en el que la Orquesta de Córdoba acompañará a los solistas premiados de los conservatorios Rafael Orozco y Músico Ziryab. El 12 de febrero, Café Quijano repasará su trayectoria en el Gran Teatro, mientras que el 20 de febrero el mismo escenario acogerá el II Certamen 'Ya suena a Semana Santa', con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada de Cádiz y la de Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana.

El Teatro de la Axerquía acogerá dos citas principales en abril: el 23 de abril el XLIII Festival de Primavera con agrupaciones del COAC 2027 de Córdoba y conjuntos invitados de Cádiz como la Comparsa Bustelo, Comparsa de los Nenes, Chirigota Los Molina y Chirigota del Sheriff, y el 24 de abril el Festival Musikas, encabezado por el dúo Mestiza junto a Afri-k, Mull y Bkts.

El apartado de variedades comenzará el 14 de mayo en el Teatro Góngora con el espectáculo To pa ná, en el que Pedro Ruiz repasa sus 50 años de trayectoria. Del 20 al 23 de mayo, la compañía La Cubana ofrecerá seis funciones de su "comedia culinaria", 'La cuisine de ma cousine', en el Gran Teatro.

La oferta del semestre finalizará el 26 de junio en el buque insignia de la cultura de la ciudad con el montaje 'Medina Azahara. El Musical', obra ambientada en una historia distópica estructurada a partir de la discografía del grupo cordobés.

Las localidades para todos los espectáculos saldrán a la venta a partir del martes 24 de noviembre a las 10,00 horas en la web oficial 'https://teatrocordoba.es/' y en las taquillas de los teatros de Córdoba.