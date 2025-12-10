La Loyola participa en una investigación para 'restaurar' la eficacia de fármacos frente a infecciones hospitalarias

La investigadora de la Loyola Ana Rosario Serna Gallego. - UNIVERSIDAD LOYOLA

La Universidad Loyola participa en el proyecto Diphaser (Diseño de tratamientos personalizados basados en fagos y ARN antisentido contra bacterias resistentes a antibióticos). Se trata de un proyecto de investigación liderado por la empresa Duponte Investigación y Desarrollo S.L., que contará durante los próximos años con la participación científica de la Universidad Loyola y la Universidad de Sevilla (US). El trabajo cuenta con la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y fondos europeos Feder en la convocatoria de colaboración público-privada 2024 de la Agencia Estatal de Investigación.

Gracias a este proyecto, se construirá una amplia "fagoteca" --una colección de virus caracterizados genéticamente-- que servirá como base para terapias personalizadas en hospitales, ganaderías y sistemas de depuración de aguas para contribuir a frenar la diseminación de bacterias resistentes en distintos entornos. Se trata de una iniciativa científica con el fin de buscar nuevas soluciones frente al "creciente problema de la resistencia a los antibióticos", ha explicado la Loyola en una nota. Los científicos buscan desarrollar terapias que combinan bacteriófagos, virus naturales que destruyen bacterias, con moléculas de ARN antisentido, diseñadas para silenciar los genes que confieren resistencia a los antibióticos.

Este enfoque dual permitiría restaurar la eficacia de fármacos que han dejado de funcionar frente a infecciones hospitalarias graves. El equipo de la Universidad Loyola, liderado por la investigadora Ana del Rosario Serna Gallego del área de Biotecnología, participa en el desarrollo de las herramientas genéticas necesarias para modificar estos virus, dotándolos de una nueva capacidad: transportar secuencias que desactiven los genes de resistencia bacteriana. "El objetivo es que los propios bacteriófagos actúen como vectores inteligentes capaces de debilitar a las bacterias resistentes y hacerlas vulnerables otra vez a los antibióticos", explica la doctora Serna.

Además, Loyola lidera parte de las tareas de laboratorio vinculadas al diseño y síntesis de las construcciones de ADN antisentido, así como en la validación de la eficacia de los nuevos fagos modificados. La doctora Ana del Rosario Serna Gallego, profesora e investigadora de la Universidad Loyola, farmacéutica y doctora en Biología por la Universidad de Sevilla, cuenta con 20 años de experiencia en microbiología, virología y biología molecular, con estancias internacionales en centros de excelencia como el CNRS (Francia) y la Universidad de California Santa Bárbara (EE. UU.).

Con más de 25 publicaciones indexadas y una amplia experiencia en terapias antivirales e investigación clínica, la doctora Serna lidera en Loyola el proyecto Diphaser. Su participación refuerza la contribución científica de la Universidad Loyola al desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas frente a las infecciones resistentes. Los bacteriófagos, o 'fagos', son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. A diferencia de los antibióticos tradicionales, su acción es altamente específica: cada tipo de 'fago' ataca sólo a una o varias especies bacterianas concretas, lo que los convierte en una herramienta prometedora para combatir las infecciones resistentes sin afectar a las bacterias beneficiosas del organismo.

El proyecto explorará su uso combinado con moléculas genéticas diseñadas para desactivar los mecanismos de defensa de las bacterias, lo que supone una nueva generación de tratamientos frente a infecciones multirresistentes. Desde el Departamento de Ciencias de la Salud y Biomédicas, la Universidad Loyola aporta su experiencia en biología molecular, microbiología y análisis genómico, contribuyendo al estudio de los mecanismos de resistencia y a la evaluación de la eficacia de estas nuevas terapias. Con ello, la institución "refuerza su compromiso con una investigación orientada a la mejora de la salud y el bienestar social, abordando uno de los mayores desafíos sanitarios del siglo XXI".

La resistencia antimicrobiana provoca más de 35.000 muertes al año en la Unión Europea, según la OMS, y amenaza con devolver a la sociedad a la era preantibiótica. Phaser aborda este problema desde el enfoque 'una salud', que integra salud humana, animal y ambiental. El proyecto también tiene un marcado componente de transferencia tecnológica, ya que los conocimientos generados en la Universidad Loyola y la Universidad de Sevilla se aplicarán a la empresa biotecnológica Duponte Investigación y Desarrollo, impulsando la creación de nuevos productos basados en fagos y herramientas de análisis genómico asistidas por inteligencia artificial.