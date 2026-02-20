Luis García Montero reivindica el "acento andaluz" de María Jesús Montero: "Me llena de orgullo cada vez que la oigo"

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, interviene durante una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 20 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha reivindicado este viernes el "acento andaluz" que siempre emplea la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sus intervenciones públicas y ha expresado su "orgullo cada vez que la oigo hablar, como se habla en Andalucía, sin querer imitar ninguna imposición de la gente que en realidad nos considera poco respetables y poco simpáticos".

García Montero se ha pronunciado de este modo en Sevilla al presentar a la también secretaria general del PSOE-A en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía celebrados en el patio central de la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco de Sevilla.

El director del Instituto Cervantes no ha ocultado que se siente "amigo" de María Jesús Montero y ha destacado que, más allá de su trayectoria política e institucional, ha podido "descubrir en cualquier situación que la sonrisa de María Jesús es la mejor manera de tomarse las cosas en serio" y evidencia una "forma de cuidar las ilusiones colectivas y las necesidades privadas".

Luis García Montero ha agradecido su labor por la "dignificación de lo público en esta época de inundaciones donde se quiere desprestigiar la política porque interesan más las ambiciones individuales que la regulación de los derechos colectivos" y ha subrayado que "dignificar la política significa el compromiso de asegurar una sanidad y una educación pública dignas".

Además, en su calidad de filólogo, ha reivindicado el acento de María Jesús Montero frente a "algunos comentarios de representantes políticos, casi siempre reaccionarios, haciendo algún chiste" y ha lamentado que siga habiendo "quien se empeña en decirle a los andaluces que tienen que hablar como si fueran de Salamanca".

"A mí me parece muy importante basar la unidad en el respeto a la diversidad porque ese es el eje de las ilusiones colectivas y de la dignificación de la política. Para respetar lo individual es necesario convivir en lo colectivo", ha añadido Luis García Montero.

También se ha referido al proceso de unidad a la izquierda del PSOE para reivindicar que "más que la unidad, que vendrá por sí misma, hay que defender la necesidad de las ilusiones colectivas y creer en aquellas cosas que merecen la pena ser defendidas en un momento en que se está poniendo en duda la política" con argumentos como "todos son iguales, mejor no ir a votar, todo es mentira".

"Me gusta mucho sentirme amigo de la gente que representa la defensa de lo público frente a la soberbia individual, a la gente que me llena de orgullo cada vez que la oigo hablar, como se habla en Andalucía, sin querer imitar ninguna imposición de la gente que en realidad nos considera poco respetables y poco simpáticos. Me siento amigo de María Jesús es porque a lo largo de muchos encuentros he podido ver que su sonrisa y su simpatía, su compromiso con Andalucía, es la mejor manera de tomarnos a nosotros mismos en serio", ha concluido.