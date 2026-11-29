Entrega de los votos por correo en los colegios electorales de Sevilla. A 29 de noviembre en Sevilla (Andalucía, España). El primer representante político andaluz que ha acudido a votar ha sido el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los primeros colegios en constituir sus mesas electorales en Andalucía para los comicios generales de este 29 de noviembre se localizan en Lupión (Jaén), Vejer de la Frontera (Cádiz) y Comares (Málaga) a las 08.00 horas.

Por provincias, Almería ha sido la provincia más rápida en constituir sus 849 mesas electorales, a las 08.55 horas, seguida de Granada, que tenía listas sus 1.143 mesas a las 09.02; Córdoba con 956 mesas y Jaén con 870 a las 09.10; Cádiz con 1.617 y Huelva con 656 a las 09.15; y, por último, Málaga con 1.778 y Sevilla con 2.618 a las 09.23 horas.

Así lo ha informado la delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, en un comunicado donde detalla que la jornada electoral ha comenzado con normalidad en Andalucía, con la constitución de las 10.495 mesas en los 3.756 colegios electorales y "pequeñas incidencias que han sido resueltas de inmediato por los representantes de la Administración y las Juntas Electorales de Zona".

Mayo ha señalado que "los andaluces ya pueden ejercer su derecho al voto" y ha agradecido la labor de los más de 21.200 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los cerca de 5.000 representantes de la Administración, que participan en el dispositivo electoral y se encargan de transmitir la información durante toda la jornada, desde la constitución de mesas hasta el cierre del escrutinio.

A todos ellos, junto a los más de 94.400 andaluces que componen las mesas electorales, entre presidentes, vocales y suplentes, la delegada del Gobierno ha agradecido su participación en la jornada de este 29N en la comunidad.