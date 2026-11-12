La delegada del Gobierno e Inspección de Trabajo analizan el cumplimiento de la normativa laboral en Andalucía

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, en un encuentro con la directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Andalucía, María del Mar Pérez.- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, ha mantenido este jueves un encuentro con la directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Andalucía, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, María del Mar Pérez, en una primera toma de contacto con el fin de analizar las relaciones laborales en la comunidad.

Entre otro, han avanzado en asuntos como el cumplimiento de la normativa laboral, la prevención de riesgos laborales, la prevención de riesgos laborales y la lucha contra el fraude, porque, como ha destacado Mabel Mayo en el encuentro "no cabe el empleo sin derechos en nuestro país", según ha recogido el Gobierno en una nota.

En Andalucía se contabilizaban a finales de noviembre 3.629.349 afiliados a la Seguridad Social, con una cifra de contratos laborales que alcanzaba los 2,71 millones, de los que más del 40% eran indefinidos, es decir, más de 1,1 millones suscritos.