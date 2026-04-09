Maíllo, sobre el acto Rufián-Montero: "Yo hablo de mi libro, el acuerdo de Por Andalucía del que estoy muy contento"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, se ha remitido a su "libro" --el pacto alcanzado en torno a dicha confluencia para concurrir a los comicios del 17 de mayo, del que ha dicho estar "muy contento"--, al ser preguntado por el acto que este jueves por la tarde comparten en Barcelona el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero, sobre el futuro de la izquierda alternativa.

Antonio Maíllo ha eludido así valorar dicho acto entre los citados representantes de Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras mantener en el Parlamento andaluz una reunión con la Fundación Secretariado Gitano.

"Estoy muy contento del acuerdo que tuvimos en Semana Santa en Andalucía con una coalición como la de Por Andalucía", sobre el que "podemos decir que todo el que ha querido está dentro", ha manifestado el dirigente de IU al ser preguntado por dicho acto.

El candidato de Por Andalucía ha señalado que el pacto alcanzado por hasta siete formaciones de izquierda para confluir en dicha coalición --entre las que figuran IU, Podemos y Movimiento Sumar-- es "una alegría" que no sólo es "personal" suya, sino "una alegría social, de gente que sabe que hemos obedecido" un "mandato histórico".

"Así que yo lo que le digo es que le hablo de mi libro, y mi libro va bien, porque ha generado una ilusión extraordinaria, y nuestro reto será movilizar a la gente que siente que hemos obedecido el mandato popular de la unidad, y que nosotros cumplimos con ese mandato", ha abundado Maíllo en su respuesta a los medios de comunicación.

De igual modo, a preguntas de los periodistas ha avanzado que los distintos miembros de la coalición están "firmando ya sus candidaturas" con el objetivo de que las listas completas de los candidatos de Por Andalucía se presenten el próximo lunes, 13 de abril. "Todo fluye", ha resumido Maíllo para concluir su valoración sobre la marcha de la coalición de la que es candidato a la Junta.

