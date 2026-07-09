Maíllo asegura que Moreno "da una floja mano de pintura a su gobierno": "Mismo proyecto, más atado a la extrema derecha"

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a los medios, tras la sesión constitutiva del Parlamento que se desarrolló el pasado jueves. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unidad (IU) y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Antonio Maíllo, ha criticado la "continuidad" del grueso del ejecutivo andaluz presidido por Juanma Moreno.

"Moreno Bonilla da una floja mano de pintura a su gobierno. Apenas cambia nombres a pesar del desgaste, mantiene el continuismo y depende de Vox para aprobar cualquier ley. Es el mismo proyecto y más atado a la extrema derecha", ha expresado este jueves en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Maíllo hace referencia a la presencia de Vox en el Gobierno, cuyo portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira, asumen la Vicepresidencia Segunda y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Una decisión fruto del acuerdo entre el PP-A y Vox que ha posibilitado la reelección de Moreno.

El presidente de la Junta ha nombrado este jueves a 13 consejeros, siete mujeres y seis hombres, en los que solo incorpora a dos caras nuevas, sin incluir a Gavira, con respecto a la composición del gobierno de la legislatura anterior.