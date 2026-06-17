Maíllo asegura "no estar preocupado" por la situación interna de Sumar: "Máximo respeto al debate de otra organización"

El portavoz del gurpo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a los medios junto a la diputada y coordinador de Sumar Andalucía, Esperanza Gómez. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía en el parlamento, Antonio Maíllo, ha mostrado su "nula preocupación" por la situación interna del Movimiento Sumar de cara a la asamblea general de la formación convocada para el próximo 11 de julio.

"Cada organización tiene sus trámites y sus procesos de calendarización y de asamblea. Lo mismo que la demás organizaciones nos han respetado cuando hemos tenido nuestra asamblea máximo respeto al debate asambleario de otra organización", ha señalado en una atención a los medios en la cámara andaluza este miércoles.

En Andalucía, Sumar se presentó a las elecciones autonómicas del 17 de mayo dentro de la coalición Por Andalucía junto a seis organizaciones más, entre ellas IU y Podemos. Precisamente, la co-coordinadora andaluza del partido, Esperanza Gómez, consiguió un escaño en la cámara por la provincia de Cádiz.

Gómez, que ha estado presente en la atención a los medios junto a Maíllo, no ha querido hacer declaraciones sobre la situación del partido después de ser una de las responsables regionales de Sumar en firmar una tribuna en 'Público' en la que pedían cambios profundos de cara a dicha asamblea.

"No negamos ni la gravedad de los acontecimientos ni la profundidad de la crisis que atravesamos. Sería un error hacerlo. Pero también creemos que este vapuleo de realidad nos ofrece la oportunidad de reaccionar", han proclamado varios coordinadores territoriales en dicho artículo.

La asamblea nacional de Sumar se va a llevar a cabo tras desvelarse en la carta de dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno que la actual coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, está sometida a una investigación interna por presunto trato vejatorio a los trabajadores.

En pleno cisma interno, el sector vinculado a la actual coordinadora general ha negado las acusaciones de maltrato a trabajadores del partido y ha denunciado que una "cacería de brujas" y una campaña política para desprestigiarla, con el objetivo de descabalgarla al frente de Sumar.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha evitado confirmar si presentará su candidatura a liderar la formación y ha agregado que cualquier decisión al respecto se tomará de forma colectiva.