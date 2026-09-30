Maíllo convencido del apoyo de Podemos a los reales decretos de vivienda: "No entendería una abstención"

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, durante la rueda de prensa previa al Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido del apoyo de Podemos a los dos reales decretos de vivienda que se someterán a votación este viernes en el Congreso. Asimismo, ha defendido que las medidas recogen las peticiones del sindicato de inquilinas.

"Yo es que estoy convencido de que van a apoyarlos. Esa es mi confianza. Si no se produce, pues entonces valoraremos, pero en este momento no entendería un voto en contra o una abstención que impidiera su ratificación", ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía.

Maíllo ha advertido del "coste electoral" de aquellos grupos que no apoyen los reales decretos ante la movilización popular, que como ha defendido, "ha conseguido que el PSOE acepte determinados aspectos".

"Ellos sabrán si van a impedir que se apruebe un decreto, un real decreto que impide los desahucios, aplazan y prorrogan los contratos de alquiler dos años más, establecen una renovación automática de los contratos de alquiler y regulan los pisos de temporada y de habitaciones. Que les digan a gente que ven amenazada su desahucio que esto es una traición", ha aseverado.

Pese a la defensa de su aprobación, Maíllo ha lamentado que se hayan presentado dos decretos, en vez de uno como también pedía el sindicato de inquilinas. "Tenemos que conseguir estos reales decretos con todas las críticas que se pueda hacer que las tiene, porque nada es ideal. Y en nuestro grupo se entiende como un primer paso para desarrollar lo siguiente. No es como el fin de un camino, sino el inicio del otro", ha subrayado.