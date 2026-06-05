Maíllo critica que la Junta rechace diálogo bilateral con el Gobierno sobre financiación: "Está en la estrategia del PP"

El coordinador general de Izquierda Unida y diputado electo de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, este viernes en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida y diputado electo de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, ha criticado este viernes que el Gobierno autonómico en funciones rechace un "diálogo bilateral" con el Ejecutivo central en materia de financiación autonómica, lo que pone de manifiesto que el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, está en la "estrategia del PP" y no de la defensa de los intereses de Andalucía.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Maíllo ha recordado que el artículo 220 del Estatuto de Autonomía de Andalucía "establece la bilateralidad de las relaciones y es una conquista del autogobierno que la comunidad autónoma tenga reuniones bilaterales con el Gobierno español", bien a iniciativa de uno u otro.

Ha denunciado que el Gobierno del PP-A "nunca ha usado ese recurso" y ha insistido en que negarse a hablar de manera bilateral con el Ejecutivo nacional es una señal de Moreno "está sometido a la estrategia del Partido Popular, de (Alberto Núñez) Feijóo, y no a la estrategia de los intereses de Andalucía".

Ha manifestado que Por Andalucía defiende que el acuerdo de financiación autonómica tiene que abordarse "de manera multilateral, pero los encuentros bilaterales no son incompatibles" con esa multilateralidad.

Para Maíllo, "la financiación autonómica no es una cuestión técnica, es una cuestión política que tiene mucho que ver con las condiciones materiales y de los servicios públicos de nuestra tierra", por lo que ha exigido a la Junta "que no haga de Partido Popular y sí haga de Gobierno andaluz para la defensa de los intereses andaluces".

"Las relaciones bilaterales no son suficientes, pero no son incompatibles con un encuentro multilateral", ha insistido.

De otro lado, sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de la presentación de un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027, ha expresado que "ya era hora" porque "todo gobierno que se precie tiene que presentar presupuestos".

"Bienvenido sea ahora, aunque sea tarde, y esperemos que no sea un conejo en la chistera que se saque Pedro Sánchez para no hablar de sus problemas con la corrupción en el PSOE", ha indicado Maíllo, para quien las prioridades deben ser "la defensa de los servicios públicos y la creación de empleo", así como dar solución al problema de acceso a la vivienda.