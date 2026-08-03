Maíllo pide a Moreno que "dé la cara" ante el presunto caso acoso sexual del CEO de ADM:"Que no se esconda como siempre"

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé la cara" ante el presunto caso de agresión y acoso sexual del CEO de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), Gustavo Fuentes.

"Le exigimos a Moreno que dé la cara, que nunca la da en los casos claves, nunca da la cara", ha subrayado en una atención a los medios este lunes en el Parlamento andaluz recogida por Europa Press.

Maíllo ha señalado una información publicada en un medio de comunicación donde se indica que el antiguo CEO "fue advertido por un alto cargo de la Junta sobre la denuncia". "El Gobierno de Andalucía se ha dedicado a proteger a un presunto acosador sexual, a una persona que está sometida a una denuncia de acoso sexual, antes que a las víctimas", ha afirmado.

En este sentido, ha reafirmado que la Junta "no ha tomado medidas" cuando cuenta con el 47,8% de las acciones de la compañía. "Aquí no ha pasado nada con una denuncia de un CEO de presunto acoso sexual a una trabajadora, de violación de secreto por un alto cargo de una denuncia que se había producido, de falta de atención a las víctimas y queremos saber la verdad", ha reseñado.

El Consejo de Administración de ADM acordaba a principios de junio la "suspensión temporal de funciones" del director general, Gustavo Fuentes, al que un juez investiga por presuntos abusos sexuales a una reportera del grupo.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía se concentró el pasado lunes 20 de julio a las puertas del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, como muestra de apoyo a la reportera que denunció por presuntos abusos al CEO de la productora ADM y coincidiendo con la declaración ante del juez del mismo.