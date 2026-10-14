Maíllo sobre el posible paso atrás de Ada Colau: "Deja claro quién tiene voluntad de una alianza, lo demás es relato"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado el posible paso atrás de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio como "un acto de desnudez positiva que expresa que hay una voluntad inequívoca de crear una gran alianza".

"Con estas declaraciones lo que deja muy claro es quién tiene voluntad de construir una alianza, lo demás es relato", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía.

En esta línea, ha defendido el papel de la coalición electoral para "responder al anhelo de amplias capas populares" y ha vuelto a remarcar el momento de "responsabilidad histórica" en el que se enmarcan las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Tenemos mínimos comunes programáticos, tenemos instrumento para desarrollarlo y tenemos candidatura para ejercerlo y liderarlo", ha subrayado Maíllo quien se ha mostrado "convencido" de que se llegue a un acuerdo "que incorpore a cuantos más actores mejor" de cara a este viernes, cuando se cierra el plazo de presentar coaliciones.

Este mismo miércoles, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que la propuesta para ser candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio no es definitiva y que está dispuesta a dar un paso atrás y dejar de ser candidata si ayuda a alcanzar un acuerdo para conseguir una candidatura de unidad y convencer a Podemos para que se sume al proyecto.

"Todo se puede discutir. A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia y me honra. Si yo soy útil ya he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante", ha enfatizado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.