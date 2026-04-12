Maíllo reivindica al sector primario como "fundamental" para la economía y el futuro de Andalucía

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, en la 30º Feria Agroganadera y de la Gastronomía de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). - IZQUIERDA UNIDA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha acudido en la tarde de este domingo, 12 de abril, a la 30º Feria Agroganadera y de la Gastronomía de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en la que ha reivindicado que al sector primario como "fundamental en la economía andaluza".

En un audio difundido a los medios, el candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo ha valorado la citada feria como "una de las más importantes de Andalucía", con una "visión integral". Asimismo, ha agregado que el sector primario es "fundamental" para "la fijación de la población en el territorio", al tiempo que ha reivindicado que Izquierda Unida es una formación "muy arraigada a los territorios y a los pueblos".

En esta línea, el también coordinador federal de IU ha concretado que "la Andalucía que queremos" debe estar "vertebrada en las ciudades medias", como es el caso de Los Palacios. No obstante, ha concretado que "hay que fijar población en el interior, sobre todo en Andalucía", motivo por el que desde Por Andalucía apuestan por "crear un modelo productivo que haga a la gente que se quede".

En este sentido, Maíllo ha considerado que Los Palacios y Villafranca es un "ejemplo exitoso", así como la Feria Agroganadera y de la Gastronomía, que "va dando pasos sólidos". Al hilo, ha considerado que desde Por Andalucía valoran el desarrollo de eventos "donde viene gente de muchas zonas" y que estimulan a "mantener la actividad económica y potenciarla".

"Andalucía existe gracias a sus pueblos y para mantenerlos hay que tener una estrategia andaluza, es decir, desde un Gobierno andaluz que establezca estrategias andaluzas de fijación de territorio contra la despoblación", ha apostillado.

En relación, el cabeza de lista de Por Andalucía ha afirmado que la estrategia del presidente de la Administración autonómica, Juanma Moreno, consiste en que "cada alcalde o cada pueblo haga lo que pueda para evitar que pierda población".

Por contra, Maíllo ha defendido la gestión de Los Palacios y Villafranca, que "no solo fija población, sino que la mantiene, la supera y la aumenta" porque "hay un desarrollo vinculado a un sector primario en el que cree".

En suma, ha indicado como "muy importante" para el futuro de Andalucía el desarrollo de "una manera equilibrada en todas las zonas, que eviten los flujos que se están produciendo dentro del interior de Andalucía a la costa", porque eso genera "no solo desequilibrios poblacionales, sino que además dan poca cobertura a un modelo productivo sostenido como es necesario en el mundo agrario, agropecuario y también el comercial, que va acompañando de ellos con más del quince por ciento del PIB en el último sector".