Maíllo valora la publicación de documentos del 23-F, pero apunta que no quieren "una desclasificación a trozos"

Archivo - Imagen de archivo del coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apuntado que no quieren "una desclasificación a trozos", en referencia a la liberación de 153 unidades documentales relacionadas con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, disponible para la ciudadanía en la página web de la Moncloa.

A preguntas de los periodistas de Granada, Maíllo ha considerado que España y Andalucía merecen "una derogación de la ley franquista de secretos oficiales que todavía está vigente, que es del año 1968", para ser sustituida "por una ley de información clasificada que no lleve a que sea capricho o voluntad del gobernante, a desclasificar según qué cosa".

En relación, el líder de IU ha asegurado que están "contentos" de que se desclasifique información sobre el 23-F, puesto que "Izquierda Unida lo pidió a través del Grupo Izquierda Plural en 2014".

No obstante, el coordinador federal de Izquierda Unida ha matizado que "hay que desclasificar absolutamente todo y ponernos en los estándares europeos", al tiempo que ha recriminado que "no puede ser que pasen 45 años de un hecho histórico para saber toda la verdad".

Para igualarse a los estándares de los homólogos europeos, Maíllo ha concretado que "tenemos que reducir los plazos a 20 años" para alcanzar los "estándares democrácticos mínimos de una democracia transparente y plena".

En suma, el dirigente de IU se ha mostrado de acuerdo por la desclasificación de estos documentos, pero ha pedido la "derogación de la ley franquista del secreto oficial" para sustituirla por una ley "que no haga depender de la voluntad del gobernante de turno", puesto que "no se puede trocear la memoria, la memoria hay que conocerla en todas sus formas".

"Lo que queremos es que la ley de información clasificada, que ya se aprobó por el Consejo de Ministros y está en trámite, se acelere para que entre en vigor y se apruebe", ha concluido.