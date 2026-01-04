Maíllo ve "absolutamente insuficiente" la respuesta de Sánchez al "terrorismo de Estado" de Trump en Venezuela

Concentración en Sevilla contra la "agresión" de Estados Unidos a Venezuela - PODEMOS ANDALUCIA

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha urgido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar nuevos pasos tras su respuesta "absolutamente insuficiente" tras el "crimen de guerra" cometido a su juicio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela si realmente aspira a "estar en el lado correcto de la historia".

Maíllo se ha pronunciado de este modo antes de participar en Sevilla en la manifestación convocada en Cádiz por la plataforma por la paz en Andalucía "en solidaridad con Venezuela" tras la captura y traslado a Nueva York del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada la madrugada de este sábado.

"El Gobierno de Estados Unidos ha secuestrado a un jefe de Estado y a su esposa y ha roto las reglas internacionales en un ataque en el que ha habido muertos que no se recuerdan, personas inocentes que han caído por ataques de terrorismo de Estado y nosotros queremos estar en el lado correcto de la historia", ha asegurado el líder de IU, que ha alertado del "muy grave precedente sentado" por Donald Trump.

En este sentido, Maíllo se ha preguntado si la Unión Europea "va a seguir mirando para otro lado" si Trump actúa de manera similar en Groenlandia o si "cumple sus pretensiones expasionistas sobre Canadá o las amenazas permanentes al Caribe".

"Estamos hablando de un abismo civilizatorio y un momento muy grave en la historia de la humanidad, y por tanto España tiene que estar en el lado correcto de la historia", ha defendido el líder de IU, que ha advertido de que la declaración del Gobierno español junto a países como México, Brasil, Uruguay o Colombia, "es absolutamente insuficiente porque no aparece la palabra condena ni se pide la liberación de un jefe de Estado secuestrado, guste más o menos, ni se hace referencia a las personas que han fallecido por este ataque ilegal".

En su opinión, "la movilización popular es la que puede hacer modificar los pasos que tienen que tomar los gobiernos", por lo que ha advertido de que "España ha demostrado en otras ocasiones estar en el lado correcto de la historia, pero esta vez todavía no ha dado los pasos suficientes para hacerlo y emplazamos a Pedro Sánchez a que lo haga".