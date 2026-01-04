Valero (IU) urge a Gobierno y UE a "espabilar" para "frenar al sátrapa" Trump tras su "crimen de guerra" en Venezuela

El líder de IU en Andalucía, Toni Valero, participa en una concentración en Cádiz contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela - IU ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha urgido este domingo tanto al Gobierno de España como la Unión Europea (UE) a "espabilar" para corregir su respuesta "absolutamente insuficiente" tras el "crimen de guerra" cometido a su juicio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela.

Valero se ha pronunciado de este modo antes de participar en Cádiz en la manifestación convocada en Cádiz por la plataforma por la paz en Andalucía "en solidaridad con Venezuela" tras la captura y traslado a Nueva York del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada la madrugada de este sábado.

"Andalucía es tierra de paz y por eso se solidariza con el pueblo venezolano que ha sufrido una agresión militar y el secuestro de su jefe de Estado por parte de Estados Unidos, porque sin lugar a dudas se ha cometido un crimen de guerra según el Estatuto de Roma", ha asegurado el líder andaluz de IU, que ha defendido que el Gobierno de España debe "responder con absoluta firmeza a esa ruptura del derecho internacional exigiendo la liberación de los rehenes, el presidente Maduro y de su mujer".

En su opinión, "Trump es hoy la mayor amenaza para la paz mundial y para la seguridad y una amenaza para la UE y para nuestro país porque lo que va buscando son gobiernos sumisos que le abran los mercados y que le compren armas y lamentablemente para eso está contando con la inestimable ayuda de la ultraderecha de Vox y de unos pagafantas del PP que son capaces de vender a su madre con tal de caer bien al sátrapa de Trump".

Valero ha insistido en que la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez y de la UE es "absolutamente insuficiente" y ha destacado que el propio Donald Trump "ya ni siquiera se arroga la retórica de la defensa de la democracia", sino que "ha sido claro" trasladando que "va por el petróleo t ya ha amenazado a Cuba, a Colombia y dice que va por Groenlandia".

"O aquí espabila la UE y el Gobierno español también se pone a la altura, o vamos a dejar que este sátrapa campe a sus anchas, por lo que hay que exigir la liberación de los rehenes, el cumplimiento de la legalidad internacional y aplicar cuantas medidas diplomáticas están en manos de la Unión Europea y del Gobierno Español para frenar a este sátrapa", ha concluido el líder andaluz de IU.