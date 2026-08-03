Mancomunidad Costa Tropical subvenciona 126 proyectos de impulso a la actividad social, cultural, deportiva y económica

Sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL

MOTRIL (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada ha resuelto la convocatoria anual de subvenciones a asociaciones, clubes, entidades y personas físicas, de modo que en este 2026 se destinan un total de 70.500 euros para financiar 126 proyectos que impulsan la actividad social, cultural, deportiva y económica en la comarca, 32 más que el pasado año.

El presidente de la institución, Rafael Caballero, ha destacado que estas subvenciones son una muestra más del compromiso de la Mancomunidad "con quienes trabajan cada día para dinamizar la vida de nuestros municipios. Respaldar su labor es también invertir en participación, cohesión social y oportunidades para toda la comarca".

El presidente ha subrayado que se mantiene el sistema de pago anticipado del 100% de las ayudas concedidas, "una fórmula que permite a los beneficiarios disponer de los recursos económicos antes de ejecutar sus actividades, facilita su planificación y elimina una de las principales dificultades con las que se encontraban para ponerlas en marcha; nuestro compromiso es seguir estando a su lado para que puedan desarrollar sus proyectos desde el primer momento".

Para concluir, Caballero ha señalado que las ayudas concedidas permitirán financiar iniciativas relacionadas con la cultura, el deporte, la acción social, el desarrollo empresarial, el comercio y los festejos, reforzando el compromiso de la Mancomunidad con aquellas propuestas que contribuyen a mejorar la calidad de vida, fomentar la participación ciudadana y proyectar el potencial de la Costa Tropical granadina.