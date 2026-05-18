MAPAS | Elecciones en Andalucía 2026, así ha votado cada provincia

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

¿Cómo ha votado cada provincia en las elecciones de Andalucía de 2026? El mapa político andaluz se redibuja tras el 17M. Aunque el PP de Juanma Moreno ha vuelto a imponerse con claridad en la comunidad, la pérdida de la mayoría absoluta deja un escenario en el que el voto de cada territorio es clave.

El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta que logró en 2022 al quedarse con 53 escaños y tendrá que llegar a un pacto para gobernas. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

¿Qué partido ha ganado en cada municipio? A continuación, desglosamos los resultados del 17M a través de los mapas de cada provincia andaluza, comparando qué partido ganó en votos los datos entre las elecciones de 2022 y 2026.

HUELVA

SEVILLA

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CÓRDOBA

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JAÉN

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MÁLAGA

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GRANADA

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ALMERÍA

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CÁDIZ