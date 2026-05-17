Quién ha ganado en tu municipio: mapa de resultados de las elecciones andaluzas del 17M

El candidato del PP andaluz a la reelección, Juanma Moreno, atiende a los medios a su llegada a la sede del PP en Sevilla para seguir los resultados electorales. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

¿Quién ha ganado las elecciones andaluzas del 17M en cada municipio? ¿Qué porcentaje de votos han obtenido el PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía en cada municipio? El mapa de resultados permite consultar cómo se ha repartido el voto en toda Andalucía en las elecciones de 2026.

El interactivo de EpData muestra, al hacer clic sobre cada localidad, qué formación ha quedado primera, segunda, tercera y cuarta, junto con su porcentaje de voto. Consulta en el mapa quién ha ganado en tu municipio y cómo han quedado los principales partidos este 17M.