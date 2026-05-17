Elecciones Andalucía 2026: quién ha ganado, resultados y pactos del 17M

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones andaluzas de este domingo 17 de mayo entran en su fase decisiva tras el cierre de la mayoría de colegios electorales y la publicación de los primeros sondeos a pie de urna a las 20.00 horas.

No obstante, para conocer los resultados oficiales habrá que esperar hasta que todos los colegios se cierren a las 20:43 horas. Será en ese momento cuando comiencen a hacerse públicos los datos por la web o la aplicación móvil.

Así lo ha decido la Junta Electoral de Andalucía (JEA) después de que las juntas electorales de Zona de Sevilla, Málaga y Cádiz hayan acordado extender el horario de votación en tres colegios electorales --el CEIP Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz)-- por retrasos en la constitución de las mesas electorales.

En concreto, la Junta Electoral de Zona de Sevilla ha acordado ampliar hasta las 20.43 horas el horario de cierre de votación de las mesas situadas en el CEIP Azahares de Sevilla Este, que no quedaron definitivamente constituidas hasta las 09.43 horas.

Por su parte, la Junta Electoral de Málaga ha decidido extender hasta las 20.14 horas el horario de votación en una mesa del CEIP Constitución 78, también constituida con 14 minutos de retraso.

Igualmente, la Junta Electoral Provincial de Cádiz ha acordado que el horario de votación en una mesa del CEIP La Florida de El Puerto de Santa María se prolongue hasta las 20.10 horas, tras registrar un retraso de diez minutos en su constitución.

Este artículo se actualizará durante la noche electoral con la información clave del 17M: el avance del recuento, la evolución de los principales partidos y las posibles combinaciones para formar gobierno. Consulta aquí quién ha ganado las elecciones en Andalucía 2026.