Un Mar de Canciones, en Torreperogil (Jaén), adapta este viernes horario para facilitar el seguimiento de España-Bélgica

Aficionados de la selección española durante el partido del mundial de fútbol entre España y Portugal. - Gustavo Valiente - Europa Press

TORREPEROGIL (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El festival Un Mar de Canciones, que se celebra en Torreperogil (Jaén), adaptará el horario de este viernes para que los espectadores se pierdan lo mínimo posible del partido que enfrentará a España y Bélgica en los cuartos de final del mundial del fútbol.

"Se retrasa media hora para que el grueso de las actuaciones empiece después de las 23,30 horas", ha explicado a Europa Press Antonio Rosillo, director de esta programación dedicada a la canción de autor y que este viernes tendrá como grandes atractivos a Alejo Stivel y Migue, de Antílopez.

Actuarán en el Auditorio Torres Oscuras, tras Víctor Guirado y Demián Pinto, ganadores del Concurso Internacional de Canción de Autor Sabina por Aquí. No obstante, la música empieza ya a sonar este jueves con una primera jornada que incluye a María Guadaña y la banda local Inefable en la Peña Flamenca.

En otros casos, la coincidencia del encuentro de fútbol con propuestas culturales programadas con anterioridad a la clasificación de España para esta eliminatoria del mundial llevará a instalar pantallas mediante las que los aficionados podrán animar a la Roja.

Un ejemplo es el concierto de Violeta y Estudio Noveno previsto, en el marco del programa Noches de Palacio 2026, en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, donde la Diputación colocará una televisión para quien quiera ver el partido.

Igualmente, el Ayuntamiento de Úbeda instalará una pantalla en el recinto ferial para facilitar su seguimiento a los asistentes al concierto de Gente de Zona, programado en el Festival de Música de Verano (Festmuve).

El choque entre las selecciones española y belga estará también presente, a buen seguro, en citas festivas y culturales que se repiten en estas fechas en la provincia. En la capital, por ejemplo, los vecinos del Puente de la Sierra contarán con una pantalla para seguirlo coincidiendo con las fiestas del barrio.

Lo mismo hará en Porcuna la Peña Flamenca La Temporera, que este viernes celebra su Velada del Día del Socio con Esther Merino y Julián Estrada al cante acompañados por Niño Seve y Jesús Zarrías a la guitarra. No obstante, antes de que el flamenco inunde el Centro Cultural Julio Romero de Torres, el público podrá disfrutar del partido de cuartos gracias a una pantalla gigante.