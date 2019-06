En marcha el primer dispositivo especial de tráfico de verano que prevé más de un millón de desplazamientos

Publicado 28/06/2019 13:16:50 CET

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha presentado este viernes el dispositivo especial de la Dirección

General de Tráfico (DGT) para el verano 2019, el cual en su primera Operación Especial, que se pondrá en marcha desde las 15,00 horas de este viernes hasta las 00,00 horas del lunes 1 de julio, se prevé más de un millón de desplazamientos.

Fernández, que ha estado acompañado por la coordinadora de Tráfico de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Luz Jiménez y por el comandante superior jefe de Servicios del sector de Tráfico de la Guardia Civil, Rafael Ordóñez, ha explicado que el objetivo "es conseguir reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios, por lo que se emplearán las medidas y los dispositivos necesarios para prevenir cualquier riesgo".

A partir de este viernes y coincidiendo con el comienzo del periodo vacacional del verano de 2019, se producirá un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria española siendo especialmente conflictivo este fin de semana que precede al inicio del mes de julio, con destinos principales las zonas turísticas de costa y litoral.

Por ello, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas 'Primera Operación del Verano 2019', para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos y velando por su Seguridad Vial.

Así, desde los Centros de Gestión del Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se da un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial. Estos centros cuentan con un total de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

Además, la DGT dispone de dos sedes de la patrulla de Helicópteros que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. De esta manera, en vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión del Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Por otra parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, realizará, con cerca de 1.800 efectivos, los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico, en toda la red interurbana de carreteras en la comunidad andaluza, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

De igual modo, se incrementarán los controles preventivos de alcoholemia toda vez que la DGT tiene previsto realizar en estos dos meses 180.000 pruebas. A esta cifra habrá que sumar las que realizan las policías locales y autonómicas. Asimismo, se prestará especial vigilancia del uso del móvil con todos los medios disponibles: helicópteros, drones, 468 cámaras en circuito cerrado de televisión operadas desde los Centros de Gestión con sede en Málaga y Sevilla y vehículos camuflados.

También está prevista la realización de tres campañas especiales de vigilancia, dos de ellas enfocadas a colectivos vulnerables: ciclistas (13 y 14 de julio); motociclistas (27 y 28 de julio) y la tercera a control de velocidad (del 12 al 18 de agosto). Igualmente, la instrucción a la Agrupación de Tráfico es priorizar la vigilancia en las carreteras convencionales y comprobar que se está cumpliendo el límite de los 90 kilómetros por hora en las carreteras. Desde enero, la velocidad genérica de estas vías es de 90 kilómetros por hora.

DESPLAZAMIENTOS

Con respecto a los desplazamientos en esta operación especial, se prevé que en Andalucía se produzcan 1.298.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera. Así, las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían la A-92, la A-92M, la A-45, la A-357, la MA-20, la A-7, la AP-7, la A-66, la A-49, la A-4, la AP-4, la N-IV y la red secundaria para el acceso a localidades de playa y montaña.

En concreto, esos 1.298.000 desplazamientos se distribuyen por provincias de la siguiente manera: Sevilla 318.000 desplazamientos, Málaga 258.000, Cádiz 163.000, Granada 154.000, Huelva 134.000, Córdoba 125.000, Almería 82.000 y Jaén 64.000.

Cabe apuntar que durante este verano se esperan un total de 19,8 millones de movimientos en Andalucía, lo que supone 200.000 desplazamientos y un incremento del uno por ciento respecto al año pasado. Así, en julio se estiman 9,46 millones de desplazamientos y en agosto se prevén 10,34 millones de movimientos, lo que supone también un incremento del 2,55 por ciento respecto a los movimientos que se produjeron en agosto del año pasado.

SINIESTRALIDAD

En los meses de julio y agosto del año pasado se produjo un aumento del número de desplazamientos de largo recorrido y un descenso en el número de fallecidos respecto a 2017, con 33 fallecidos, tres menos, lo que supone un descenso del 8,33 por ciento. Así, se registraron un total de 150 heridos hospitalizados y a pesar de este descenso, estos datos suponen que cada dos días del verano pasado falleció en carretera una persona en Andalucía.

Durante el verano de 2018, el 79 por ciento de los fallecidos se produjeron en carreteras convencionales; la salida de vía continuó siendo el tipo de accidente más frecuente con el 45,4 por ciento de los fallecidos, seguido de la colisión frontal con el 27,3 por ciento. Los fallecidos vulnerables --peatones (1), ciclomotor (4) y motoristas (11)-- representaron el 48,5 por ciento de los fallecidos en verano. Por último, cinco de los fallecidos que viajaban en turismo no hacían uso

del cinturón de seguridad.

"Hemos realizado un esfuerzo importante para incrementar los medios humanos y técnicos para ponerlos al servicio de los ciudadanos, pero estos medios no servirán de mucho si no se tiene un comportamiento correcto en la carretera y si no se cumplen las normas establecidas", ha asegurado el delegado del Gobierno.

"No hay excusas, la seguridad vial es una responsabilidad de todos y todos debemos estar a la altura para no generar peligro en la carretera y sufrimiento a cientos de personas que sí que las cumplen", ha asegurado el delegado del Gobierno", ha abundado.

En lo que a gestión del tráfico se refiere y para facilitar la movilidad en carretera, se establecerán las siguientes medidas relativas a la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y tramos en determinadas carreteras; establecimiento y señalización de itinerarios alternativos; señalización dinámica a través de 502 paneles de mensaje de las principales variables del tráfico. Además, cabe recordar que la DGT facilita información continua sobre cualquier incidencia en carretera a través del teléfono 011, Internet, Twitter y en los boletines informativos de las emisoras de radio.

OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO

Por último, cabe apuntar que el pasado 15 de junio se inició la Operación Paso del Estrecho (OPE), que este año mantiene una previsión alcista en el paso de vehículos y pasajeros y es posible que se superen los 3.241.679 pasajeros y 734.240 vehículos que embarcaron durante los

tres meses de 2018.

Los puertos andaluces involucrados en la OPE son los de Algeciras, Tarifa, Málaga, Almería y Motril y, a día de hoy, han cruzado ya más de

110.000 pasajeros y 26.000 vehículos.

En la Fase de Salida se han planteado como posibles días críticos el 27, 28, 29 y 30 de julio, así como del 1 al 5 de agosto, 9 y 10 de agosto y del 30 al 2 de septiembre.