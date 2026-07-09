María José Rivas toma posesión como presidenta de la Audiencia Provincial de Granada. - TSJA

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La magistrada María José Rivas ha tomado este jueves posesión de su cargo como presidenta de la Audiencia Provincial de Granada y ha jurado su cargo como miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

María José Rivas, elegida para el cargo por Pleno del Consejo General del Poder Judicial el pasado 27 de mayo, sustituye en la Presidencia de la Audiencia a José Luis López Fuentes, quien ha ocupado el puesto desde 2015.

La nueva presidenta, que ha sido apadrinada por Antonio Valero y Ana de Pedro, magistrados de la Audiencia de Málaga y Almería respectivamente, ha tomado posesión de su cargo en un acto presidido por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y al que han acudido miembros de la Sala de Gobierno, entre los que se encontraban presidentes de sala del TSJA así como los presidentes de las Audiencias de Málaga, Almería, Jaén, Huelva, Córdoba y Sevilla.

Además, prácticamente la totalidad de magistrados destinados en la Audiencia provincial y numerosos magistrados de la ciudad.

La nueva presidenta ingresó en la carrera judicial por el turno libre en el año 1995 y sus primeros destinos fueron en las localidades de Vera y Marbella, donde ejerció de decana.

Se trasladó a Granada, ciudad donde ha desarrollado el grueso de su actividad profesional, para servir en juzgados de Primera Instancia. Después, se trasladó a la Audiencia de Almería, donde ha ejercido su labor profesional hasta ahora.

Hay sido miembro electo de la Sala de Gobierno durante diez años y ha participado de manera intensa en el servicio de formación inicial y continúa del Consejo General del Poder Judicial, dirigiendo y coordinando cursos y seminarios, impartiendo ponencias y coordinando y desarrollando prácticas tuteladas de los jueces en formación.

Igualmente, participa en proyectos de investigación con la UGR y con la Universidad Complutense, centrando su actividad en la actualidad en la regulación de la Inteligencia Artificial y su impacto en derechos fundamentales.

Formada en perspectiva de género en el ámbito judicial, ha superado el primer curso especializado sobre familia, infancia y discapacidad.

Al acto de este jueves, celebrado en el salón de plenos de la Real Chancillería, también han asistido el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Montero; la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, así como representantes de abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios.

Han acudido también representantes de las distintas instituciones de la ciudad, entre los que destacan el hasta ese momento consejero de Justicia en funciones, José Antonio Nieto; el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez; el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados; el subdelegado de defensa, Francisco Fernández, entre otros.