Marín aplaude el apoyo al campo andaluz "sin pancartas" y critica a PSOE por "olvidarse" de él y a Vox por "populistas"

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha aplaudido este viernes el apoyo y la defensa al campo andaluz "sin ninguna pancarta y como personas", toda vez que ha criticado al PSOE porque "parece que se le han olvidado los agricultores y ganadores" y a Vox por "llevar el populismo a los extremos".

Así lo ha manifestado Marín a preguntas de los periodistas durante su presencia, junto a otros diputados autonómicos de la formación, en la manifestación de agricultores realizada en la explanada del estadio Benito Villamarín en Sevilla.

"Esto no es una cosa de colores políticos, aquí deberían de estar todas las instituciones, Espadas y otras fuerzas políticas. Esto no va de que en Madrid o Sevilla gobierne un color u otro, esto va de respeto a los agricultores de nuestra comunidad", ha señalado Marín, quien también es coordinador general de Cs Andalucía, tras ser preguntado por la ausencia socialista en esta convocatoria.

El vicepresidente ha destacado que el campo andaluz "no pelea solo por Andalucía", sino que "se ha ganado el respeto de todos los ciudadanos y de todas las fuerzas". "Son los que están manteniendo el campo de nuestra comunidad y sin ellos sería imposible. Hay que ponerse de lado de los agricultores", ha remarcado.

Por otro lado, cuestionado por Vox y su posicionamiento, Marín ha respondido que "hay a algunos que el populismo lo llevan a los extremos". "Esto no es el Parlamento y hoy no estamos en elecciones. O estamos con los agricultores o estamos utilizándolos como Vox", ha criticado.

Tras esto, ha recomendado a esta formación que "apoye" al campo andaluz y a la Ley de Economía Circular y "no presente una enmienda a la totalidad" porque "no se puede estar en unas cosas sí y en otras cosas no y mucho menos utilizar políticamente un día como este".

Marín ha indicado que ha acudido a esta convocatoria como cargo público y que está presente porque "entiende que tiene que luchar" por estos agricultores y ganaderos que "están viviendo momentos duros" por la sequía y "por esa distribución de los recursos de la PAC tan injusta para el campo andaluz", tras considerar "que ellos tienen un más que motivo para estar hoy reivindicando esta situación".

"Estamos pidiendo al Gobierno de España que decrete el estado de sequía porque permitiría a los agricultores acogerse a los ERTE para no tener que estar despidiendo a sus empleados porque el próximo lunes decaen y quedarán muy indefensos. Por eso estamos intentando con estas medidas de ayuda y con estas obras de infraestructura poder atender esta urgencia del campo andaluz. Son ellos los que están consiguiendo que Andalucía siga generando empleo. No vamos a dejarlos solos", ha exigido.

Por último, ha reiterado que la Junta "espera" que el Gobierno "también dé respuesta" con infraestructuras y con ayudas al campo, además de implantar una distribución "mucho más justa de la PAC", porque con la actual "van a perder más de 100 millones de euros anuales".

CS ES EL "ÚNICO" QUE APOYA

Por su parte, el portavoz de Cs en materia de Agricultura en el Parlamento, Enrique Moreno, ha querido dejar claro que su partido, en los últimos años, ha sido el principal aliado de los agricultores y ganaderos andaluces, como se ha visto a través del trabajo parlamentario y del apoyo institucional. "Somos el único partido político que ha estado apoyando de manera incondicional en todas las reivindicaciones y manifestaciones que se han llevado a cabo por parte de los agricultores en los últimos tres años", ha sentenciado.

Asimismo, ha exigido al Gobierno central que de una vez escuche las reivindicaciones de los agricultores de Andalucía porque la agricultura constituyen un pilar fundamental y un motor económico y de creación de empleo en esta tierra y, sin embargo, está recibiendo "ataques muy importantes" del Ejecutivo nacional. Ha mostrado su preocupación por que los agricultores andaluces puedan "perder 100 millones de euros anuales" con la reforma de la PAC, de manera que ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que se dé marcha atrás en ese plan estratégico nacional sobre la PAC.