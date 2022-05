Marín asegura que sin Cs en el Gobierno andaluz no habría "aires de emprendimiento ni medidas para los autónomos"

CÓRDOBA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno andaluz y candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha afirmado este miércoles que si la formación naranja "no hubiera estado" en el actual Gobierno regional ahora no habría "ni aires de emprendimiento" ni se habrían puesto "en marcha medidas para los autónomos", puesto que "los conservadores no lo hacen en otras comunidades autónomas".

Así lo ha resaltado Marín en declaraciones a los periodistas antes de asistir, junto al candidato de Cs al Parlamento por Córdoba Ángel Pimentel y al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba, Félix Almagro, a un encuentro con jóvenes empresarios en el marco de la Feria de Córdoba.

En este contexto, Juan Marín ha insistido en que, de no haber formado Cs parte del Gobierno andaluz, tampoco se habría reformado "fiscalmente la comunidad como lo hemos hecho, ni simplificamos la administración, ni racionalizamos el sector público".

Igualmente, ha proseguido, dado que el Partido Popular "tampoco lo ha hecho en otras comunidades autónomas", los docentes "no estarían equiparando los salarios o los profesionales de la sanidad pública", ni se estaría "invirtiendo más 7,5 por ciento de nuestro PIB en Sanidad, el cinco por ciento en Educación o aumentando las políticas sociales con más 2.700 millones de euros".

De este modo, el candidato de la formación naranja a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha afirmado que "todo eso lo ha hecho Ciudadanos", ya que, "si no fuera así, lo hubieran hecho todos las comunidades autónomas", dándose el caso de que "en la única que gobierna Ciudadanos" es en la comunidad andaluza.

Por otra parte, Marín ha detallado que el encuentro con los jóvenes empresarios de Córdoba es para "interesarnos por las cuestiones que podemos incorporar para mejorar las oportunidades de los empredendedores, autónomos y pymes", así como para "hablar de todas aquellas cosas que nos interesan", como pueden ser "los costes a la hora de poner en marcha o mantener un negocio".

Al respecto, el vicepresidente de la Junta ha recalcado que "hay medidas que se están implementado desde el Gobierno andaluz para compensar esos costes", como pueden ser "los energéticos tan elevados", que afectan a la empresas y sus trabajadores dado que ahora "la productividad no es la misma".

Asimismo, Marín ha resaltado que el Gobierno andaluz es "capaz de entenderse" y permite que Andalucía crezca en emprendimiento "por encima de la media nacional", algo que se debe al hecho de "hacerle la vida más fácil a las empresas", que son "las que crean empleo en un territorio". "La fórmula es bajar la presión fiscal y ser capaces de simplificar las normas", ha asegurado Marín, quien ha apostillado que, en este sentido, "Andalucía ha dado pasos de gigante" pero tiene que "seguir mejorando en ese aspecto".