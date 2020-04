Marín comparte con Exceltur la necesidad de prolongar los ERTE hasta recuperar la actividad turística

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha compartido este jueves con Exceltur --organización formada por 28 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística-- la necesidad de prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta recuperar la actividad en la crisis provocada por el coronavirus.

Así lo ha señalado tras una reunión, de forma telemática, con el presidente y miembros de la ejecutiva de Exceltur. "Ha sido una cita importante para saber cuáles son las inquietudes y qué propuestas tienen los empresarios para retomar la actividad", ha dicho Marín.

Exceltur ha trasladado la necesidad de hacer todo lo posible para la prolongación de los ERTE hasta que el sector no recupere la actividad. "No hay plazos, no saben si va a ser hasta junio, julio o 2021. Se tendrá que acompasar la aplicación de estos expedientes a las condiciones del mercado y al ritmo en el que se vaya recuperando".

En este sentido, el consejero de Turismo ha lamentado que las condiciones que marca el plan de desescalada decidido por el Gobierno central hace "inviable" la actividad turística y "la inmensa mayoría de las empresas se mantendrá cerrada" porque "si no se permite desplazamientos dentro de la propia comunidad y el turismo nacional, en un corto plazo, será un desastre absoluto para el sector".

En este sentido, ha considerado que "no se entiende" que la desescalada se lleve a cabo en el ámbito provincial. "No se le puede pedir a las empresas que abran perdiendo el 70 por ciento de ingresos", teniendo en cuenta que "las empresas que abran en esas condiciones tendrán que abandonar las ayudas derivadas de los ERTE" y se dejará, a su juicio, "desprotegido al sector empresarial y a los trabajadores".

De esta manera, ha apuntado que el movimiento de ciudadanos entre provincias, con todas las garantías de seguridad, "relajaría la situación y permitiría una recuperación económica eficaz y rápida". Además, ha señalado que "no se va a abrir ningún establecimiento porque nadie va a ir a dormir a un hotel teniendo su casa y más cuando no se permite el uso de zonas comunes".

"SECTOR FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO"

El encuentro ha servido para que ambas partes coincidan en que "el turismo va a ser un sector fundamental para volver a la senda del crecimiento". En este sentido, los representantes de Exceltur han dado su apoyo a todas las iniciativas que desde la Consejería de Turismo se han puesto en marcha, a través del Plan de Choque, para reactivar el sector.

Exceltur también ha planteado la posibilidad de implementar incentivos en el sector de la construcción en obras que tengan que tengan que ver con la reforma o rehabilitación de hoteles, cafeterías o restaurantes. "Estamos en un momento en el que muchos establecimientos tendrán que adaptarse a las nuevas normas de seguridad y distancia social que supone esta situación", ha recordado el consejero de Turismo.

El sector también ha mostrado la necesidad de avanzar en el decreto de clasificación de hotelera que se había acordado poner en marcha con la confederación de empresarios y sindicatos. En este sentido, Marín ha informado de que espera poder comenzar su tramitación en el Parlamento de Andalucía en las próximas semanas. Además, han pedido que Andalucía mantenga su promoción internacional ya que la marca Andalucía suma a la marca España ya que hay interés por los protocolos de seguridad que se están implementando en la comunidad.

Por su parte, la Consejería de Turismo se ha comprometido a participar en el protocolo a nivel nacional en el seguimiento de la actividad y puesta en marcha del sector. "No puede haber 17 protocolos, tiene que haber uno solo. Vamos a seguir siendo leales y apoyar ese protocolo único para recuperar la actividad", ha señalado.

En último lugar, los representantes turísticos han recibido la confirmación del vicepresidente de que en las próximas semanas se podrán acoger a las líneas de liquidez a coste cero que la Junta de Andalucía ha implementado durante esta crisis sanitaria. Exceltur ha solicitado que estas líneas se incrementen en hasta 2.000 millones de euros.