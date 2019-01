Marín confía en la investidura de Moreno y avisa de que proponer a Díaz supone elecciones

Actualizado 09/01/2019 10:36:47 CET

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha confiado este miércoles en que finalmente el presidente del PP-A, Juanma Moreno, pueda ser propuesto como candidato a la investidura como presidente de la Junta, contando con apoyos suficientes, y ha advertido de que si la actual jefa del Ejecutivo en funciones, la socialista Susana Díaz, fuera la propuesta a la investidura que saliera adelante, ello significaría "ir a elecciones" porque nunca obtendría más "síes que noes".

"Yo soy partidario de que haya una convocatoria para investidura, sea de Moreno o sea de Díaz, porque a los andaluces no se les puede tener dos meses mareándolos", según ha indicado Marín en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Marín ha manifestado además que delegaciones de PP-A y Ciudadanos se reunirán a partir de las 16,00 horas de este miércoles en el Parlamento para tratar de cerrar la estructura de un nuevo Gobierno andaluz, en el que podría haber diez u once consejerías, frente a las 13 actuales. No ha concretado qué consejerías estarían en manos de Cs y ha apuntado que aún hay algunos flecos que cerrar, pero que "son menores".

Ha señalado que si Moreno no tuviera los apoyos suficientes de cara a la ronda que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, va a desarrollar mañana con los portavoces de los grupos parlamentarios para el debate de investidura, "lógicamente", desde la Presidencia de la Cámara se podría presentar la propuesta de Susana Díaz a la investidura. "Pero eso significaría que vamos a elecciones, porque su candidatura nunca iba a obtener, salvo que llegue a un acuerdo con Vox, más síes que noes", ha indicado Marín, que cree que lo que interesa al PSOE-A es que se convoquen de nuevo elecciones.

Juan Marín ha puesto sobre la mesa este posible escenario, ante el hecho de que Moreno, en este momento, no tenga garantizado el apoyo de los doce diputados de Vox para su investidura, puesto que ésta formación llevó ayer a su reunión con el PP un documento que los populares calificaron de "inaceptable".

Para el dirigente de Cs, en ese documento de Vox hay propuestas "inaceptables" y "disparatadas" como proponer que se elimine la celebración del 28F, Día de Andalucía, y sea sustituida por una conmemoración de la Reconquista el día 2 de enero. Marín ha rechazado tajantemente los planteamientos de Vox sobre devolución de competencias autonómicas al Estado y ha indicado que las propuestas sobre inmigración incluso invaden competencias de la Unión Europea.

"Las cosas hay que hacerlas de forma coherente, seria, y razonable, y hay una Constitución, un Estatuto de Autonomía y un Reglamento del Parlamento, y eso no se lo puede saltar nadie", ha señalado Marín, quien ha indicado que Vox debería saber que no puede cambiar las cosas si no cuenta con apoyos suficientes en la Cámara y que incluso hay cuestiones que necesitan de mayorías cualificadas, como lo relativo a la RTVA.

Tras considerar que Vox cree que "todavía estamos en campaña electoral", Juan Marín ha reconocido que ha hablado en varias ocasiones con el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, quien, a su juicio, va "en otra línea completamente" diferente a la de los dirigentes nacionales de esa formación porque él sí es más consciente de la realidad de Andalucía y de la necesidad del cambio.

"En Madrid están en otro escenario y probablemente algunos ya estén en clave electoral y no preocupados por los andaluces", ha indicado Juan Marín, quien ha señalado que si bien se reunió con Vox de cara a la conformación de la Mesa del Parlamento, ahora Cs no tiene por qué reunirse con esa formación de cara a la investidura, ya que a quien le toca recabar los apoyos es al candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta.