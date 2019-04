Marín afea que el PSOE-A presione con la Oficina anticorrupción tras "tres años y medio mareando la perdiz"

Actualizado 04/04/2019 12:35:17 CET

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este jueves que el PSOE-A presione con la puesta en marcha de la Oficina para la prevención de la corrupción tras "tres años y medio mareando la perdiz y dando patadas hacia adelante".

Así se ha pronunciado Marín, en respuesta a una pregunta oral en el Pleno del Parlamento, después de que la diputada socialista Sonia Gaya haya advertido de la "demora" en este asunto, después de que hayan pasado dos meses desde que el Gobierno andaluz anunciara el pasado 5 de febrero los trámites para la ley de creación de la citada oficina.

El número dos del Ejecutivo andaluz ha indicado que Cs exigió al PSOE-A la puesta en marcha de este ente en la pasada legislatura, uno de los compromisos del acuerdo de investidura con Cs, aunque sin éxito. Según ha apuntado, el anteproyecto de ley elaborado por el nuevo gobierno se encuentra ya en trámite de audiencia pública para que los grupos y asociaciones puedan realizar aportaciones.

Marín ha criticado que el PSOE-A no sometiera el decreto que elaboró durante la pasada legislatura a este trámite, añadiendo que el Consejo Consultivo dice en un informe que el anterior gobierno "no le consultó" sobre este asunto. Y es que, según ha apuntado, se hacía necesaria una ley y no un decreto para la creación de dicha oficina.

"El Gobierno andaluz hoy hace caso al Consejo Consultivo y al Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), dado que esta oficina se va a regular por ley", ha afirmado el vicepresidente de la Junta, quien se ha mostrado convencido de que los socialistas "no tenían ninguna voluntad para ponerla en marcha".

Por su parte, Sonia Gaya ha explicado que el proyecto de decreto elaborado por el anterior Ejecutivo socialista, "pionero en España", no vio la luz por distintas objeciones apuntadas por parte de los servicios jurídicos. Si bien, ha destacado que "hay un trabajo hecho sobre la mesa" que cumplía con el acuerdo con Cs.

Asimismo, la diputada socialista ha dicho que "no es cierto" que el CGPJ haya exigido la necesidad de que la citada oficina se regule mediante una ley. Por ello, ha afirmado que su grupo "no entiende la demora". "Sí entendemos que usted quiere ser el adalid de la regeneración, pero tenemos que avanzar", ha concluido.