Marín duda de la "sinceridad de la mano tendida" de Susana Díaz: "Al final nos la ha retirado cuando más necesario era"

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha cuestionado este viernes la "sinceridad" de la "mano tendida" ofrecida por la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para alcanzar acuerdos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus Covid-19 porque ha recordado el Gobierno de PP-A y Cs "lleva año y medio en que ha habido mucha mano tendida" por parte de los socialistas "y al final nos la han retirado cuando más necesario era".

Marín se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio horas antes de la comparecencia de Moreno en la Diputación Permanente del Parlamento, donde va a plantear a partidos y agentes sociales una "gran alianza" por Andalucía para afrontar el actual escenario, ofrecimiento al que Susana Díaz ha respondido con "mano tendida" reclamando que se concrete en una mesa parlamentaria por la reconstrucción económica y social de la comunidad.

El vicepresidente de la Junta ha defendido que "esa gran alianza" por Andalucía "se puede producir no sólo en una situación como ésta, sino permanentemente porque los partidos deberían intentar siempre ponerse de acuerdo" y ha recordado que él ha alcanzado "acuerdos siempre con todas las fuerzas" desde su llegada a la política regional hace cinco años, "lo hice con la señora Díaz para que fuera presidenta y dar estabilidad a Andalucía y lo hemos vuelto a hacer ahora con un cambio de gobierno llegando a acuerdos con PP y Vox, incluso con PSOE y Adelante en muchas cuestiones, porque la mayoría de asuntos se aprueban en el Parlamento por unanimidad".

ACABAR LA LEGISLATURA EN UNA SENDA DE CRECIMIENTO

"Eso es lo que los ciudadanos esperan y esa gran alianza va en esa línea porque tenemos por delante un desafío enorme y el gran objetivo del Gobierno andaluz ahora mismo es acabar la legislatura en una senda de crecimiento, aunque sea leve, porque van a ser años muy complicados y eso tenemos que hacerlo entre todos", ha subrayado Marín, que ha advertido de que "cuando se responde a ese ofrecimiento hay que hacerlo desde la sinceridad y el compromiso y no sólo desde la palabra, porque al final no se practica la mayoría de las veces lo que se predica".

Preguntado por si desconfía de la mano tendida de Susana Díaz, el líder andaluz de Cs ha señalado que "no es que no me fíe de Susana Díaz, que tengo motivos para no fiarme, lo importante es saber si ese ofrecimiento es sincero o sencillamente va a poner la mano tendida y después cuando sea necesaria la van a retirar".

"Ojalá fuera así de verdad y de corazón porque el momento lo exige y nadie va a entender que no suceda de esta forma pero habrá que verlo", ha insistido Marín, que ha recordado que "llevamos un año y medio en que ha habido mucha mano tendida y al final nos la han retirado cuando más necesario era". "A ver qué sucede ahora", ha concluido.