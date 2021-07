Marín reclama al Gobierno "documentación previa" a la Conferencia de Presidentes para que su contenido no sea "sorpresa"

DOS HERMANAS (SEVILLA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha augurado este jueves que lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunique a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo viernes 30 de julio "será una sorpresa", y, frente a ello, ha abogado por que el Ejecutivo envíe a las autonomías "documentación previa" para abordar dicha cita.

A preguntas de los periodistas sobre dicha próxima Conferencia de Presidentes en una atención a medios al participar en Dos Hermanas (Sevilla) en la colocación de la primera piedra de un instituto, el vicepresidente de la Junta ha subrayado además que el Gobierno de Juanma Moreno va a "seguir insistiendo" en esa cita "en la distribución de los fondos (europeos) 'Next Generation'", y en "por qué el Gobierno se queda con el 66 por ciento de los fondos", y sólo "el 33% van a las comunidades autónomas", cuando éstas son "las que tenemos que llevar a cabo después la gestión de esos fondos, el despliegue, las certificaciones y las notificaciones de los mismos", según ha abundado.

"También me gustaría conocer si los ayuntamientos van a tener alguna participación o no en esos fondos", y "necesitamos saber si el Gobierno de España va a tomar alguna decisión en muchas materias que hoy están afectando al conjunto de los españoles de una forma muy importante, como es el precio de la tarifa eléctrica", ha continuado Juan Marín antes de apuntar que no cree que hoy no haya "ningún español ni ningún empresario en este país que no esté preocupado por esa situación".

Además, al vicepresidente andaluz le gustaría saber si el Gobierno "va a tomar alguna decisión para la reactivación del sector turístico, como pueda ser esa bajada temporal del IVA, como han hecho todos los países de nuestro entorno, para poder ser más competitivos", ha abundado.

"Queremos conocer muchas cuestiones" por las que, "evidentemente, sería necesario que hubiera unas conversaciones previas; al menos una documentación previa, antes de ir a esa Conferencia de Presidentes", ha sostenido el vicepresidente, que ha lamentado en todo caso que Pedro Sánchez "lleva actuando de forma improvisada toda la legislatura", y "así es muy difícil que se sienten allí los presidentes y que se puedan poner de acuerdo", según ha apostillado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Marín también ha aludido al reciente encuentro entre los consejeros de Hacienda de Andalucía y la Comunidad Valenciana para "solicitar una financiación que permita al menos compensar parte de la recaudación o de los ingresos que estamos teniendo algunas comunidades autónomas por el sistema de financiación actual", y tras recordar que los gobiernos de dichas regiones son de signo político distinto, ha subrayado que "esto no va de ideologías, sino sencillamente de necesidades que tenemos las instituciones a la hora de afrontar muchos de los servicios que tenemos que prestar el conjunto de los ciudadanos".

"Esto no se puede hacer de forma improvisada y con criterios arbitrarios", ha sostenido el vicepresidente, que también ha lamentado, respecto a los referidos fondos europeos 'Next Generation', que "no sabemos qué proyectos se van a priorizar", ni si "se va a acabar con la desigualdad en materia de infraestructuras, si vamos a ser capaces de llevar a cabo un despliegue de fondos que nos permita en los próximos tres, cuatro años, converger a alguna comunidad autónoma, que estamos en peores circunstancias que otras, y que tenemos unos déficits importantes de infraestructuras en relación a otras", o si el reparto de fondos va a ser el "que le interese" a Sánchez "para seguir manteniéndose en La Moncloa hasta 2023".

Al hilo, el también coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía ha aseverado que "esto no va de cuándo va a haber elecciones, sino cuáles son las soluciones para que, de una vez por todas, la igualdad sea real entre todos los españoles a la hora de acceder a un puesto de trabajo, a la sanidad pública, a la educación".

"Para eso hacen falta recursos, y los recursos se tienen que distribuir de una forma igualitaria, y hay que reformar leyes", ha abundado Juan Marín, que se ha preguntado si Pedro Sánchez o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo van a hacer, al tiempo que ha dado por hecho que el candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, "no se lo va a pedir, porque ya estamos viendo su manera de proceder y de actuar".

El vicepresidente andaluz ha concluido que, en la cita de la semana que viene con el Gobierno, los presidentes de las comunidades autónomas, salvo Cataluña o País Vasco, "que le van a pedir cosas muy concretas que ya le están otorgando", tienen "interés en saber qué piensa hacer el Gobierno de España con esos fondos, y si alguna vez va a haber algún tipo de ayuda para los que estamos un poquito más atrás".