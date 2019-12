Marín (Cs), sobre Vox: "No ha sido una herramienta para llegar aquí. Hemos firmado acuerdos y los vamos a respetar"

Actualizado 31/12/2019 10:33:43 CET

SEVILLA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que "Vox no ha sido una herramienta que hayan utilizado para llegar aquí" --al Gobierno andaluz--, y se ha comprometido a "respetar" los acuerdos firmados. "Hemos firmado acuerdos y los vamos a respetar", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha reconocido que, "al principio", tenía "una cierta desconfianza" porque "no conocía el programa ni el proyecto político" de Vox, pero ha señalado que se trata de un partido político que, aunque defiende una idea que él no comparte, está dispuesto "al diálogo y de una manera comprometida".

"Algunos me dicen, especialmente el PSOE-A, que no se puede normalizar a Vox, pero yo no tengo que normalizar a nadie, eso lo hacen los ciudadanos con su voto. Yo he hablado con Vox siempre", ha apuntado.

Tras recordar que Vox irrumpe en la política andaluza en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre y advertir de que es la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien "lo pone en escena" en uno de los debates electorales de Canal Sur, Marín ha indicado que el Gobierno andaluz es "muy serio y va a respetar los acuerdos".

"Yo sé que algunos hacen cosas, como si ya tienes presupuestos de 2020, los prorrogas a 2021 y ya tienes la legislatura. Pero no, eso no es serio. Lo serio es firmar, acordar y cumplir hasta las últimas consecuencias", ha detallado.

Así, ha hecho hincapié en que "hay que sacar adelante muchas leyes y reformas y si se pueden negociar los presupuestos para 2021, estamos dispuestos a hacerlo; es lo que esperan los ciudadanos".

Marín ha insistido en que si se firman acuerdos con Vox y este cumple, tiene que "fiarse". "Al final el roce y hablar con la gente hace que veas por donde vienen", ha señalado para recordar aquello de la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a Susana Díaz de "contigo ni muerta" y ahora "PSOE-A y Podemos dicen lo mismo y aplauden lo mismo".

Por último, ha insistido en que ha mantenido reuniones con todos, desde el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, hasta Teresa Rodríguez y el que fuera coordinador de Izquierda Unida Antonio Maíllo.

467547.1.260.149.20191231102435