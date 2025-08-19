Marina Heredia agota las entradas para su espectáculo 'En Libertad' de la Bienal de Flamenco de Granada

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'En Libertad' de la cantaora Marina Heredia ha sido el primero de la Bienal de Flamenco de Granada en colgar el cartel de "completo" tras agotarse todas las entradas a la venta.

El concierto, para el que Heredia contará con la Orquesta Ciudad de Granada, se celebrará el próximo 18 de septiembre en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, y supondrá un homenaje al pueblo gitano en el sexto centenario de su entrada a la península ibérica, según se detalla en una nota de prensa difundida este martes.

Antes, la cantaora ofrecerá un recital este viernes, 22 de agosto, en Almuñécar (Granada), junto a su amiga y soprano también granadina Mariola Cantarero, en el festival 'La Caña Flamenca Diversa', ciclo estival de la Costa Tropical que se completará, al día siguiente, con Farruquito, en el mismo escenario del auditorio de El Majuelo, para concluir, el domingo, en el Castillo de La Herradura con Manuel Lombo.

'En Libertad' es un proyecto de la propia Marina Heredia que mezcla la fusión sinfónica del flamenco con una segunda parte que se convierte en la continuación del homenaje al pueblo gitano a través de distintas composiciones y canciones que rememoran los 600 años de su presencia en España.

La Bienal de Flamenco de Granada celebrará su primera edición del día 5 al 27 de este próximo mes de septiembre, comenzará con un concierto de la Orquesta Ciudad de Granada e incluirá una treintena de citas de todo tipo, incluyendo conciertos en escenarios "señeros" de la ciudad a cargo de Tomatito, Carmen Linares, Argentina, Dorantes, Mayte Martín y Arcángel, entre otros.