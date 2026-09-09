Márquez no ve "ningún drama" en que el PSOE-A celebre primarias aunque lo "más óptimo" sería que no hicieran falta

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 9 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha subrayado este miércoles que hay que acoger "desde la naturalidad más absoluta" que el PSOE-A celebre primarias para la elección de algunos de sus candidatos a las alcaldías de capitales de provincia y de municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las elecciones locales de 2027, y "no hay ningún drama" con ello, aunque ha reconocido que "lo más óptimo" sería que no hiciera falta dicho proceso porque hubiera acuerdos previos entre los aspirantes a encabezar las listas del partido.

Son mensajes que la también portavoz adjunta del Grupo Socialista ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas después de que el pasado lunes finalizara el plazo de presentación de precandidaturas para las primarias que los socialistas andaluces van a celebrar para elegir a sus candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia y los municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las elecciones locales de 2027.

Una vez finalizado dicho plazo, desde el PSOE-A confirmaron este pasado lunes que en cuatro capitales de provincia --Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz-- no será necesaria la celebración de primarias al haberse presentado una única precandidatura, mientras que, por el contrario, el proceso seguirá en las otras cuatro capitales, incluida Jaén, donde en principio no era obligatoria la celebración de primarias al ser una ciudad donde gobierna el PSOE y su alcalde, Julio Millán, quiere optar a la reelección.

Sin embargo, después de que el primer edil renunciara a esa vía de reelección directa como candidato y optara por la apertura de un proceso de primarias, este lunes se conoció que un concejal de su equipo de gobierno, Carlos Alberca, tratará de disputarle la condición de cabeza de cartel en las próximas elecciones municipales.

En este contexto, María Márquez ha subrayado este miércoles que "las primarias son un instrumento de transparencia y de democracia que contempla" la organización socialista, si bien ha reconocido también que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, había trasladado en unas declaraciones públicas "un sentir generalizado" en el partido, y es que, "si se puede llegar a entendimientos y acuerdos previos" que eviten la celebración de estas elecciones internas, para los dirigentes socialistas "es lo más óptimo".

"Pero no hay ningún drama, sino todo lo contrario", y hay que ver las primarias "desde la naturalidad más absoluta, porque precisamente son herramientas que se dan a la organización para poder enfrentarse a este tipo de procesos con todas las garantías", ha abundado la vicesecretaria general del PSOE-A.

De nuevo a preguntas de los periodistas, María Márquez se ha reafirmado en señalar que en la dirección del PSOE-A "hubiera gustado que no hubiera habido primarias en ningún sitio" porque eso sería señal de que "los compañeros han llegado a un entendimiento".

Sin embargo, también ha insistido en opinar que "no pasa absolutamente nada" si hay que celebrarlas, porque "precisamente para eso" se dotan en el PSOE de instrumentos que en otros partidos no se contemplan, porque en ellos designan "con el dedo" a sus candidatos, según ha apostillado.

"Nosotros tenemos la suerte de formar parte de un partido que tiene mecanismos, herramientas internas para que cualquier compañero que aspire a liderar un proyecto político en su municipio tenga la oportunidad de hacerlo", ha reflexionado la 'número dos' de la dirección del PSOE-A antes de concluir comentando que "ni tan mal" que sólo se contemplen primarias en "once municipios" andaluces para la elección de sus alcaldables.