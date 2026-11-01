Este martes arranca el segundo tramo de las obras de la Avenida Madrid en Jaén en sentido ascendente

Imagen del acerado - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que el próximo martes, 3 de noviembre, arrancará el segundo tramo de las obras de mejora del saneamiento en la Avenida de Madrid, desde calle Virgen de la Cabeza hasta calle Baeza en sentido ascendente. Los trabajos que el Ayuntamiento realiza junto con Aqualia para la renovación de la red y el embellecimiento de la totalidad de la avenida, que tienen una duración estimada de seis meses y un presupuesto de 2,8 millones de euros contemplan la obra de renovación integral y embellecimiento de la avenida, unos trabajos que para garantizar la movilidad y la operativa de los residentes y establecimientos se ejecuta por tramos. Aqualia reforzará la labor incorporando dos equipos de trabajo.

En este nuevo tramo en obras de la avenida, la circulación quedará con un carril de subida y dos descendentes. Tanto la calle Virgen de la Capilla como la Calle Baeza seguirán abiertas al tráfico, tal y como ha destacado el Consistorio en una nota de prensa. Así, los trabajos permiten dotar de un sistema de saneamiento y pluviales a una avenida en la que residen miles de personas que acusaban averías constantes y filtraciones en bajos debido al estado en el que se encontraba esta red, obsoleta y casi centenaria.

Las labores consistirán en primer lugar en la demolición de acerado y la retirada de mobiliario urbano que será sustituido por otro nuevo. A continuación, se instalará una tubería de PVC corrugado que renueva las antiguas, la renovación de imbornales para la avenida y la plantación finalmente de más arbolado y la sustitución de aquellos ejemplares enfermos o que se puedan ver afectados por el cambio de la red.

Una vez avanzados los primeros trabajos en este tramo, se procederá a habilitar uno más entre calle Baeza y calle Santo Reino quedando igualmente expeditas al tráfico ambas calles. En este caso, al deshabilitarse el carril de subida que corre paralelo al parque en la avenida de Madrid, se procederá a convertir uno de los tres carriles de bajada en ascendente y los otros dos seguirán en sentido descendente.

La Avenida de Madrid ya tiene un primer tramo en obras, el comprendido entre la avenida Ruíz Jiménez y El Corte Inglés, que a partir de la segunda semana de noviembre llega a su última fase con la colocación del solado y la plantación del arbolado nuevo, además de la reposición del que estuviera enfermo como dictaminan los informes técnicos, con lo que esta parte quedará expedita de vallas en unos días.

Vecinos y comerciantes de esta avenida disponen de información actualizada sobre los pasos que dan Ayuntamiento y Aqualia con esta obra a través del código QR que aparece en los más de 10.000 folletos difundidos en la zona. Los trabajos se iniciaron para renovar la red de saneamiento de la avenida, una red obsoleta, con múltiples averías recurrentes y con un riesgo alto de colapso, con peligro para el suministro y la evacuación de aguas, unas dificultades que recurrentemente sufrían los vecinos, lo que ha motivado esta importante intervención.

De forma simultánea la obra conlleva el embellecimiento y la modernización de una avenida clave para la ciudad. Los trabajos conllevan la renovación completa de la red de PVC corrugado de evacuación de aguas, con más de dos kilómetros de trazado en ambos márgenes, la renovación de 57 imbornales sifónicos y de 45 acometidas.

En lo referente al urbanismo, se hará una ampliación del acerado que será renovado con el mismo material que se usará en el suelo de la plaza de la Constitución, se plantarán nuevos ejemplares en los alcorques que están vacíos, se instalarán báculos de iluminación, bolardos de fundición para delimitar zonas de acerado y la instalación de nuevos bancos y papeleras en la avenida.