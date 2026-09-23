Más de 100 identificados en un amplio dispositivo en la zona Norte de Granada para la prevención de la delincuencia

Agentes de la Policía Nacional en un dispositivo en la zona Norte de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado durante la noche de este martes al miércoles un amplio dispositivo en la zona Norte de Granada ante el incremento de actos violentos en el que han sido identificadas 118 personas y 23 vehículos; se han levantado cuatro actas por motivo de drogas y dos por tenencia de armas.

Otras dos personas han sido detenidas por reclamaciones judiciales, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, que ha desplegado a un gran número de agentes y diferentes unidades como U.P.R, medios aéreos con el uso de un helicóptero y la Unidad Especial de Caballería.

Debido al notable incremento de actos violentos en la zona Norte y la alarma social que conlleva, la Policía Nacional ha visto preciso establecer un dispositivo especial de choque cuyo objetivo es garantizar la protección y la seguridad ciudadana.

Este plan dio inicio la semana pasada con un notable refuerzo de la presencia policial en el distrito y anoche tuvo especial relevancia con el desarrollo de un dispositivo especial nocturno.

Para ello los agentes involucrados han realizado hasta cinco despliegues por las calles más conflictivas del distrito, realizando controles para la identificación de personas, vehículos e intervención de armas.

A lo largo de la noche, desde las diez hasta las cuatro de la madrugada, se identificaron a 118 personas y se controlaron 23 vehículos. El resultado final de este despliegue se ha saldado con cuatro actas con motivo de drogas y dos por tenencia ilícita de armas, y dos varones han resultado detenidos por reclamaciones judiciales.