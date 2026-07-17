Más de 1.000 personas se manifiestan en Andalucía para exigir más examinadores o exámenes por las tardes a la DGT

Las autoescuelas andaluzas se manifiestan para exigir más examinadores o exámenes por las tardes a la DGT. - UFAA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoescuelas de Andalucía se han manifestado este viernes, 17 de julio, para reclamar "más examinadores o que se puedan realizar exámenes por las tardes" ante la acumulación de más de 81.000 alumnos que esperan para hacer el examen práctico de circulación.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA), Rafael Cruz, ha asegurado que más de 1.000 personas se han manifestado este viernes en las diferentes provincias andaluzas para exigir medidas a la DGT. En este sentido, el presidente se ha mostrado contento por la "participación masiva" en una protesta "histórica" y espera que la DGT reaccione, porque "nos están hundiendo, estamos bajo mínimos", ha destacado.

Por último, desde la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía han anunciado que esperan tener respuesta a sus demandas, si no "volverán a organizar otra manifestación conjunta en la región".