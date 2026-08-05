El Joven Coro de Andalucía grabará su primer disco avalado por una trayectoria de casi veinte años

Imagen de los integrantes del Joven Coro de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Joven Coro de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, grabará este verano el primer trabajo discográfico de su trayectoria durante el encuentro anual que celebrará en Sevilla entre el 26 de agosto y el 5 de septiembre. Bajo la dirección de Marco Antonio García de Paz, la formación del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes afronta uno de los proyectos más significativos desde su creación hace casi veinte años.

Así lo ha comunicado la Junta en una nota, donde ha detallado que por ese motivo, la consejera del ramo, Patricia del Pozo, ha querido felicitar a los intérpretes de esta formación coral que son "los mejores representantes del talento andaluz" y ha destacado que el Joven Coro de Andalucía "ha contribuido a crear un tejido profesional en permanente renovación que sirve de cantera para dotar de nuevos músicos a las plantillas de las agrupaciones nacionales e internacionales".

De este modo, el encuentro del Joven Coro de Andalucía reunirá a los coralistas en una residencia artística intensiva en la que trabajarán el repertorio junto al director titular y un equipo docente integrado por Esmeralda Espinosa, Víctor Cruz, Jorge Enrique García Ortega, Óscar Camacho y Eduardo Moreno. El repertorio seleccionado constituye una muestra de la evolución artística de la formación durante la etapa de García de Paz y reúne algunas de las partituras más apreciadas por la actual generación de integrantes.

Así, incluirá la 'Messe pour double chur a cappella', de Frank Martin; los 'Quatre motets pour un temps de pénitence' y el 'Salve Regina', de Francis Poulenc; 'O sacrum convivium', de Olivier Messiaen, y la versión coral de 'Ich bin der Welt abhanden gekommen', de Gustav Mahler, realizada por Clytus Gottwald. En definitiva, un repertorio de referencia de la literatura coral del siglo XX que refleja la exigencia artística y el nivel interpretativo alcanzado por la agrupación.

La cita tendrá además un carácter especialmente simbólico, ya que supondrá la despedida de una generación de coralistas que ha formado parte del programa durante casi una década. De esta manera, el Joven Coro de Andalucía ofrecerá un concierto el próximo 2 de septiembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Central de Sevilla, con entrada gratuita mediante invitación. Las reservas podrán realizarse a partir del 26 de agosto a través de la plataforma de venta de entradas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

En paralelo, a lo largo de este año el Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes ha puesto en marcha una nueva convocatoria de audiciones para incorporar voces a la bolsa de cantores del Joven Coro de Andalucía. Las pruebas, dirigidas a jóvenes nacidos o residentes en Andalucía que deseen completar su formación vocal, se celebrarán en Sevilla los días 9 y 10 de octubre y en Granada los días 11 y 12 del mismo mes para las especialidades de soprano, contralto/contratenor, tenor y bajo. Las personas seleccionadas pasarán a formar parte de la Bolsa de Cantores, desde la que se realizarán las convocatorias para los distintos encuentros del programa en función de las necesidades artísticas de cada producción.

Creado en 2007, el Joven Coro de Andalucía forma parte del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y tiene como objetivo complementar la formación de jóvenes cantantes andaluces mediante encuentros de formación intensivos, en los que preparan repertorios sinfónicos y de cámara bajo la dirección de reconocidos profesionales, culminando cada proceso con conciertos y giras.