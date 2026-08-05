Muere la madre de los menores que fallecieron en un incendio en Benalmádena (Málaga)

Edificio incendiado en Benalmádena en el que han fallecido dos menores. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La madre de los dos menores, de diez y 15 años, que murieron en un incendio ocurrido en un edificio en el núcleo de Arroyo de la Miel, en el municpio malagueño de Benalmádena, donde ella también resultó afectada, ha fallecido.

La mujer, que tras el suceso había sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde permanecía ingresada, ha fallecido este pasado martes, según han confirmado a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, 30 de julio, sobre las 05,40 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, donde fue necesario el desalojo de dos plantas del mismo.

De inmediato, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061; a los Bomberos, que acudieron de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola; a la Policía Nacional y Local. Según informó el Ayuntamiento los efectivos a su llegada se encontraron las llamas del fuego "muy avanzadas".

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se confirmó el fallecimiento de los dos menores; mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave y ahora ha fallecido.

También, según el Consistorio, uno de los bomberos que participó en el dispositivo resultó herido y varios agentes de policía y bomberos necesitaron atención por inhalación de humo.