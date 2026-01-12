Más de 1.700 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos experimentarán la investigación en la Universidad de Córdoba

Foto de familia de los estudiantes participantes en la primera jornada. - UCO

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total 1.733 estudiantes de últimos cursos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior venidos de 41 centros de Córdoba y provincia vivirán esta semana de primera mano cómo es investigar en un laboratorio experimental en cuatro áreas asociadas a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba (UCO).

Según ha informado en una nota la UCO, estos estudiantes, que se pondrán en la piel de investigadores de Física, Química, Ciencias de la Vida y Medio Ambiente, podrán así poner en práctica lo que normalmente solo conocen en la teoría en sus centros de enseñanza.

Las Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental, que este año alcanzan su décimo octava edición, han sido inauguradas este lunes en el salón de actos Juan XXIII del Campus de Rabanales por el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz Gallarte, quien ha dado la bienvenida institucional a estudiantado y profesorado acompañante.

"Estáis aquí por el interés de todo científico, el de la búsqueda de la verdad", ha comentado, a la vez que ha explicado a los estudiantes que la UCO "es una de las mejores universidades en investigación. Tenemos algunos de los grupos de investigación más potentes no solamente a nivel español, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Por eso, los laboratorios que vais a visitar están organizados por algunos de los mejores investigadores a nivel mundial. Aprovechadlo", les ha recomendado.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias, María Paz Aguilar Caballos, les ha dado también la bienvenida, haciendo un breve recorrido por los Grados y estudios que se cursan en la Facultad, e invitándolos a descubrir su vocación en alguna de las áreas de conocimiento que se cursan en el centro.

En concreto, durante estas jornadas pasarán 301 estudiantes por los laboratorios de Física, 726 por Química, 528 en Ciencias de la Vida y 178 en laboratorios ligados al Medio Ambiente.

Los centros que participan con su profesorado correspondiente proceden de Córdoba capital, y de los municipios cordobeses dde Almodóvar del Río, Luque, Posadas, Montoro, Santaella, Castro del Río, Fernán Núñez, Montalbán, Baena, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Puente Genil, Lucena, Aguilar de la Frontera y Espejo.