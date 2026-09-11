Más de 20 empresas de Sabor Granada promocionan sus productos en Alcampo Motril

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha presentado este viernes la acción promocional de Sabor Granada que reúne a 22 empresas de la provincia en el Centro Comercial Alcampo Motril. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada, Antonio Díaz, ha presentado este viernes la acción promocional de Sabor Granada que reúne a 22 empresas de la provincia en el Centro Comercial Alcampo Motril desde este viernes, 11 de septiembre, hasta el próximo 3 de octubre.

La iniciativa, impulsada por la marca de productos agroalimentarios de la Diputación de Granada, tiene como objetivo favorecer la comercialización y el posicionamiento de los productos agroalimentarios granadinos y acercarlos directamente a los consumidores en un espacio de gran afluencia.

Díaz ha destacado que "acciones como esta son fundamentales para impulsar el sector agroalimentario de Granada, generar empleo y dar a conocer la excelencia de nuestros productos".

En este sentido, el diputado ha señalado que "acercar todo lo que se produce en nuestra provincia al consumidor final y fortalecer la alianza con las grandes cadenas de distribución es clave para consolidar a Sabor Granada como un sello de calidad y de referencia de los productos granadinos".

EMPRESAS PARTICIPANTES

En esta edición participan 22 empresas integradas en Sabor Granada y dadas de alta como proveedoras de la cadena comercial y son Cooperativa San Isidro de Loja S.C.A. (San Isidro de Loxa), Frutos Secos EYMA, Productos Ruca, Tostaderos Sol de Alba, Ron Montero, Antonio Milena León (Milena), Finca Cuatro Vientos, Quesería Motril, Congelados Apolo (Mariscos Apolo), Conde de Benalúa, y Amancio Fernández Ortiz (Collados Quesería).

También participan Cafés Sol y Crema, Bodegas Fontedei, Patatas Nana Peñagallo, Jamones Quesada Carpio, Industrias Espadafor, Serafín Rosas (Destilerías Rosas), Al-Andalus Delicatessen, Lactalis Puleva, María Amparo García Hinojosa (Bodegas Anchurón), Bodegas Señorío de Nevada y Caña Nature.

El centro comercial ha habilitado para la campaña un espacio exclusivo y diferenciado, identificado con la imagen de Sabor Granada, que permitirá a los consumidores conocer y adquirir una amplia representación de productos elaborados por empresas de la provincia.

La promoción se completará con diez jornadas de degustación directa, que se desarrollarán durante viernes, sábados y lunes a lo largo del periodo de la campaña. Estas actividades permitirán al público conocer de primera mano la variedad de productos que forman parte de Sabor Granada y descubrir sus características y posibilidades gastronómicas.

La jornada inaugural ha contado además con una exhibición gastronómica a cargo del chef Álvaro García, del Restaurante El Zarcillo, que ha elaborado en directo dos propuestas inspiradas en productos de la provincia que han sido tartar de quisquilla de Motril y salmorejo de mango con copos de queso de cabra.

Asimismo, la inauguración ha incluido un taller de coctelería a cargo de la bartender Merche Lara, del restaurante La Ruta de la Seda, en el que se han preparado las propuestas Vega Umami y El Trapiche, elaboradas con ingredientes locales como Ron Montero, tomate amela y crema de chirimoya.