Más de 200 'mamás noeles' reivindican este martes la igualdad en Otura (Granada)

Imagen de archivo de la cabalgata de Mamá Noel de Otura - AYUNTAMIENTO

VILLA DE OTURA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La Villa de Otura, en el área metropolitana de Granada, celebra este martes 23 de diciembre, a partir de las 17,30 horas, la única cabalgata de Mamá Noel que existe en España, con más de 200 participantes que reivindicarán la igualdad con esta iniciativa.

El Ayuntamiento de Otura ha informado en una nota de prensa este lunes que se trata de "una original actividad" con la que quiere "reivindicar la igualdad y agradecer su implicación en la vida municipal a las mujeres".

Este desfile se celebra en el municipio desde hace diez años, y en él han venido participando centenares de vecinas de todas las edades disfrazadas de Mamá Noel, pertenecientes a la Asociación de Mujeres El Futuro y al Club de Gimnasia Rítmica de Otura, entre otras asociaciones del municipio.

"En esta edición, serán más de 200 las 'mamá noeles' que recorrerán las calles de Otura para traernos la alegría de la Navidad un año más", ha explicado la concejala de Igualdad de Otura, Sonia Ruiz.

La edil ha destacado que, con esta cabalgata, "el municipio de Otura quiere trasladar a los niños y niñas un mensaje de igualdad, y al mismo tiempo, agradecer a nuestras mujeres la imprescindible labor que realizan para dinamizar la vida cultural y social del pueblo".

Este año, la cabalgata de Mamá Noel de Otura volverá a partir del Almacén de los Ajos, y en ella participarán también muchos voluntarios de la Comisión de Fiestas del municipio. Durante su trayecto, las mujeres estarán acompañadas de una charanga que animará el pasacalles, habrá nieve artificial y se repartirán, como cada año, cientos de bolsas de gusanitos para los más pequeños.

El alcalde de Otura, Nazario Montes, ha animado a todos los vecinos "a reivindicar la igualdad con nuestra cabalgata de Mamá Noel, que ya se ha convertido en una tradición en la localidad y que estamos convencidos de que este martes será todo un éxito en su primera década de vida".