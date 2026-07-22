Más de 2.000 personas al mes conocen el Parlamento andaluz en visitas guiadas en el primer semestre de 2026

Archivo - El Parlamento de Andalucía celebra este sábado su Jornada de Puertas Abiertas para los ciudadanos como antesala al 28-F. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 personas al mes han acudido a conocer el Parlamento de Andalucía durante el primer semestre de este año 2026 en el marco del programa de visitas guiadas a esta institución, que, de este modo, ha recibido entre los pasados meses de enero y junio a casi 12.500 visitantes.

Gracias a la tradicional Jornada de Puertas Abiertas y a la celebración del Día de Andalucía, el mes de febrero es el que concentra un mayor número de visitas, según se detalla en una nota de prensa del Parlamento, en la que se concreta que en la última jornada de puertas abiertas por el 28F fueron más de 3.400 las personas que participaron, la mejor cifra de las últimas ediciones.

A lo largo de todo el mes de febrero, un total de 5.288 personas conocieron el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, mientras que, "en cifras redondas", en los primeros seis meses del año se han atendido 12.496 visitas, con 2.082 cada mes.

De todas las modalidades que se desarrollan a través del Programa de Atención a los Visitantes, la que mayor número de personas concentra es la de los grupos organizados, que representa casi el 70% del total. Le sigue el programa especial de puertas abiertas, con un 27%.

Otras modalidades de visitas son las individuales y el programa 'Abierto por Vacaciones'. Entre los grupos de visitantes destacan los procedentes de los centros educativos de Primaria y Secundaria, en su mayor parte de Andalucía, que representan el 73% del total.

Le siguen en menor medida los colectivos sociales (10%) y las visitas organizadas por los diferentes ayuntamientos de Andalucía (15%). Con respecto al alumnado de centros docentes, la mayor parte procede de la provincia de Sevilla y, especialmente, de la capital andaluza, con 95 centros educativos.

Las otras provincias andaluzas con mayor participación de colegios e institutos han sido Córdoba --16 centros-- y Huelva, con doce. También consideran destacable desde el Parlamento las visitas de alumnos norteamericanos que cursan sus estudios en la capital hispalense.

Durante estos seis meses, un total de 27 colectivos sociales --entre asociaciones, fundaciones, ONG, grupos empresariales o hermandades--, han visitado también la sede parlamentaria procedentes de casi todas las provincias andaluzas, mientras que las visitas organizadas por los ayuntamientos de Andalucía han atraído a unas 1.500 personas.

Y respecto al lugar de origen del conjunto de visitantes, los municipios andaluces han aportado un total de 8.800, especialmente la ciudad de Sevilla, que suma 3.800. Le siguen, en número de visitantes, las ciudades de Córdoba, Huelva y el municipio sevillano de Dos Hermanas.

En total, han pasado por el Parlamento de Andalucía personas de 95 municipios andaluces. Por provincias, de Sevilla han llegado 5.300 visitantes de 34 municipios. De Córdoba, 920 visitantes de diez municipios, y de Huelva, 690 personas de nueve municipios.

De Málaga han llegado 590 personas de diez municipios; de Cádiz, 400 visitantes de once localidades; de Granada, 320 de diez municipios; de Jaén, 260 personas de siete municipios, y de Almería, un centenar de visitantes de tres municipios.

Además de las visitas presenciales, a través de la web oficial del Parlamento se puede hacer una visita virtual con una experiencia inmersiva, con más de 1.500 imágenes de alta resolución en 360 grados, al antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede también de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

La visita se puede realizar a través del enlace 'https://visitavirtual.parlamentodeandalucia.es/es/tour/nckqn...'. Las personas interesadas en visitar el Parlamento se podrán inscribir gratuitamente en el programa, de manera individual o de manera grupal, a través de la web del Parlamento de Andalucía, y el acceso se efectuará por la Puerta de San Juan de Ribera s/n.